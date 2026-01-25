2026-01-25 12:02:20
Σαφές προβάδισμα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέγραψε το «Τώρα Μαζί», το οποίο ανέβηκε στο 14,7%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το πιο σταθερό χαρτί του Σαββατοκύριακου στη συγκεκριμένη ζώνη. Η εκπομπή δείχνει να έχει χτίσει συνήθεια στο κοινό, διατηρώντας άνετη απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Σε κοντινή απόσταση κινήθηκε το «MEGA Σαββατοκύριακο», που σημείωσε 12,4%, διατηρώντας αξιοπρεπή παρουσία και σταθερή βάση τηλεθεατών, χωρίς όμως να απειλεί ουσιαστικά την κορυφή.

Λίγο χαμηλότερα βρέθηκε το «Καλημέρα» με 11,0%.



Πηγή: tvnea.com
