του Giorgos Pappas απο το facebook"Η φιλοσοφία πίσω από την επιστήμη είναι η ανακάλυψη της αλήθειας.H φιλοσοφία πίσω από την ιατρική είναι η χρήση αυτής της αλήθειας για έναν ασθενή.H φιλοσοφία πίσω από τη δημόσια υγεία είναι η χρήση αυτής της γνώσης για όλους, για κοινωνική δικαιοσύνη". William H. Foege, 1987Ελάχιστοι εκτός των στενών επιστημονικών πλαισίων θα αναγνωρίσουν το όνομα του William H. Foege που πέθανε χτες στα 90 του αφήνοντας μια τεράστια κληρονομιά στην ανθρωπότητα κι ένα ηρωικό πρότυπο- ο Foege ενσάρκωσε αυτό που ονομάζουμε global health, παγκόσμια δημόσια υγεία. Ένας επιστήμονας του κόσμου, μεγαλωμένος με ήρωα τον Αλβέρτο Σβάιτσερ, ο άνθρωπος που εισήγαγε μια συγκροτημένη ολοκληρωμένη μέθοδο περιορισμού της ευλογιάς στην Αφρική ζώντας εκεί στα χωριά τα ξεχασμένα από τους άλλους (το ring vaccination, μία από τις μεθόδους που εισήγαγε, χρησιμοποιείται επιτυχημένα και σήμερα σε επιδημίες Ebola για παράδειγμα) , και ουσιαστικά μαζί με τον Βίκτορ Ζντάνοφ και τον Ντόναλντ Χέντερσον έφεραν εις πέρας αυτό το μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα εκρίζωσης της ευλογιάς- μια από τις σημαντικότερες νίκες της ανθρωπότητας.Υπέρμαχος, απόστολος της δημόσιας υγείας, όχι μόνο από την θέση του επικεφαλής του CDC την περίοδο 1977-1983 αλλά και με την συγκρότηση της επιστημονικής ομάδας του Expanded Program on Immunization του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας- ενός καταλυτικού προγράμματος για τον εμβολιασμό των παιδιών όλων των χωρών του κόσμου, αλλά και την μετέπειτα ηγετική θέση του στα πρώτα βήματα του Carter Center που συμβάλλει ακόμη και σήμερα στην καταπολέμηση και εξαφάνιση απεχθών λοιμωδών νοσημάτων στην Αφρική, αλλά και με τις συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις του-για την ανάγκη να καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο στον τύπο η δημόσια υγεία από ό,τι τα...ωροσκόπια, για την κοινωνική και ανθρωπολογική παράμετρο της δημόσιας υγείας, για την ανάγκη κανόνων και νόμων, για την ζωτική ανάγκη της παγκόσμιας συνεργασίας, για την πολιτικοποίηση της δημόσιας υγείας, για τους κινδύνους από τις πράξεις της τρέχουσας ηγεσίας του υπουργείου υγείας των ΗΠΑ."οι τελικοί μας στόχοι στην (παγκόσμια) υγεία: η επιστήμη και η τεχνολογία να είναι διαθέσιμες σε όλους, ανεξάρτητα από τον τόπο και την κατάσταση γέννησής τους. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα, θρεπτικά συστατικά, ασφαλές νερό, και ούτω καθεξής, αλλά ότι έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι δεν θα βλάψει άλλους ανθρώπους. Να γνωρίζουν ποια είναι η προσωπική τους ελευθερία και ποιο κοινωνικό συμβόλαιο τους δεσμεύει επειδή αποτελούν μέρος της κοινωνίας. Ελευθερία να λένε «όχι» αν αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο ή δεν απαιτεί θυσίες από τους άλλους. Μπορείς να αγοράσεις αλάτι χωρίς ιώδιο χωρίς να προκαλέσεις στον γείτονά σου βρογχοκήλη. Είναι εντελώς διαφορετικό όμως να αποφασίσεις ότι δεν θα εμβολιάσεις τα παιδιά σου, επειδή ο εμβολιασμός των παιδιών σου όχι μόνο παρέχει οφέλη στα παιδιά, αλλά είναι επίσης μέρος του κοινωνικού συμβολαίου που λέει ότι θα προστατεύσεις τα παιδιά των άλλων ανθρώπων" . William H. Foege, 2004"Η επιστήμη είναι κρίσιμη για την πρόοδο στον 21ο αιώνα, αλλά είναι απαραίτητο τα όσα μαθαίνονται από την επιστήμη να γίνονται κατανοητά και σεβαστά από το κοινό... Πώς μπορεί να βελτιωθεί η εκπαίδευση για να προωθηθεί η βαθύτερη κοινωνική κατανόηση και γνώση της επιστήμης και των επιστημονικών αρχών, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην επιστήμη;Η επιστήμη είναι σκόπιμα μια επαναληπτική διαδικασία και μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί ακόμη και στις καλύτερες επιστημονικές μελέτες...μπορεί να υπάρχει αβεβαιότητα και είναι κρίσιμο το κοινό να εκτιμήσει ότι η γνώση αλλάζει συνεχώς και μπορούν να προκύψουν νέα ερωτήματα.Η επιστήμη, αυτή καθαυτή, δεν έχει έμφυτη ηθική πυξίδα, κι όμως, πολλές σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν την ανάπτυξη κουλτούρας συνδυασμού των θετικών και των ανθρωπιστικών επιστημών με μια αίσθηση ευρύτερου σκοπού και μια ηθική πυξίδα" William H. Foege, 2021"Είναι το σύστημά μας αρκετά ανθεκτικό για να αντέξει την πιθανότητα κάποια στιγμή να έχουμε ηγεσία κάτω από τον μέσο όρο; Τι θα γινόταν αν οι υπεύθυνοι δεν μπορούσαν να φανταστούν το μέλλον; Τι θα έκανε ο κόσμος αν βρισκόταν σε αυτή τη θέση; Θα διαδήλωναν, όπως έκαναν ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ; Αν το έκαναν, θα καταλάβαινε ή έστω θα νοιαζόταν η ηγεσία; Τι θα γινόταν αν η ηγεσία δεν είχε ικανότητα αλλά διέθετε αδηφάγα φιλόδοξα σχέδια; Θα κρατούσαμε απλώς την αναπνοή μας και θα περιμέναμε; Πόσο καιρό θα περιμέναμε; Θα περιμέναμε να φτάσουμε στο σημείο διάλυσης; Απαιτήθηκαν στο παρελθόν περίοδοι επώασης για να κατανοήσει η κοινωνία τον καταστροφικό αντίκτυπο της δουλείας, της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες, ή του Μακαρθισμού, αλλά εκ των υστέρων, βλέπουμε αυτούς τους κινδύνους με απόλυτη σαφήνεια. Τι χρειάζεται για να δούμε αντίστοιχους κινδύνους με προοπτική;" William H. Foege, 2003.Από τους ανθρώπους που προειδοποίησαν, που έσωσαν, που έζησαν σε κοινότητα.