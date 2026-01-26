2026-01-26 08:08:59
 Η Nvidia φέρεται να ετοιμάζει φορητούς υπολογιστές Windows on Arm με SoC N1X μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με δημοσιεύματα που αποδίδουν την πληροφορία σε πηγές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση χρονοδιαγράμματος ή OEM lineup από την ίδια την εταιρεία.

Χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας

Με βάση τις ίδιες αναφορές, τα πρώτα consumer μοντέλα με N1X τοποθετούνται χρονικά έως το τέλος Μαρτίου 2026. Ακολουθούν επιπλέον παραλλαγές μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, χωρίς να είναι πλήρως σαφές αν πρόκειται για διαφορετικά SKUs του N1X ή για ξεχωριστές εκδόσεις της πρώτης γενιάς. Για την επόμενη γενιά, το N2 αναφέρεται ως στόχος για το τρίτο τρίμηνο του 2027.

Τι γνωρίζουμε για την πλατφόρμα μέσω του GB10, και τι δεν πρέπει να συμπεράνουμε

Τα πιο “δεμένα” στοιχεία που υπάρχουν δημόσια αφορούν κυρίως την πλατφόρμα GB10 της Nvidia, όπως έχει παρουσιαστεί σε DGX Spark κατηγορίας συστήματα, όπου γίνεται λόγος για 20-core Arm CPU σε συνδυασμό με GPU αρχιτεκτονικής Blackwell και unified system memory. Ορισμένα δημοσιεύματα και αναλύσεις επιχειρούν να μεταφράσουν την απόδοση της ολοκληρωμένης GPU σε “RTX 5070 class” επίπεδο, όμως αυτό δεν αποτελεί επιβεβαίωση τελικών προδιαγραφών για τα μελλοντικά laptop SoCs N1X, ούτε σημαίνει ότι οι φορητοί θα υιοθετήσουν ίδιο memory configuration ή ίδια χαρακτηριστικά πλατφόρμας.

Μετατοπίσεις, timing και ανταγωνισμός

Παλαιότερες φήμες τοποθετούσαν την πρώτη εμφάνιση της πλατφόρμας νωρίτερα, όμως οι νεότερες αναφορές μιλούν για μετατόπιση προς το 2026, με αιτιολόγηση κυρίως το timing της Microsoft για Windows 11 26H1 και αλλαγές στο design. Παράλληλα, η απουσία μιας ξεκάθαρης consumer ανακοίνωσης στο CES 2026 έχει τροφοδοτήσει την άποψη ότι η Nvidia κρατά χαμηλά το θέμα μέχρι να “κλειδώσουν” προϊόν, OEMs και εμπορική τοποθέτηση.

Τι δεν ξέρουμε ακόμη

Δεν υπάρχουν επίσημες τιμές, ούτε επιβεβαιωμένη λίστα κατασκευαστών για το πρώτο κύμα, αν και εμφανίζονται κατά καιρούς αναφορές που συνδέουν τη Dell με δοκιμές ή πρωτότυπα. Η Nvidia συνήθως δεν σχολιάζει διαρροές της εφοδιαστικής αλυσίδας, οπότε τα περισσότερα στοιχεία παραμένουν στο επίπεδο ρεπορτάζ τρίτων μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.

ΠηγέςNvidia’s Arm-based N1X-equipped gaming laptops are reportedly set to debut this quarter, with N2 series chips planned for 2027, Tom's HardwareReport: Nvidia prepares multiple Arm-based chips for 2026 and 2027, first gen could debut with Windows 11 26H1, Windows LatestNvidia N1 Windows on Arm PCs, report and roadmap context, Yahoo Tech

