2026-01-26 09:09:23
Φωτογραφία για Η πρόοδος της Τουρκίας στον σιδηρόδρομο προς το Ναχιτσεβάν ανησυχεί τη Μόσχα
Η Άγκυρα έθεσε τα θεμέλια για την κατασκευή μιας νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης μήκους 224 χιλιομέτρων (140 μιλίων) από το Καρς μέχρι τα σύνορα του αζερικού θύλακα Ναχιτσεβάν, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Αύγουστο του 2025 μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία προβλέπει την επανέναρξη της κυκλοφορίας μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και του θύλακα Ναχιτσεβάν. Το έργο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΒΡΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ DARK WEB
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΒΡΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ DARK WEB
Ταξιδεύοντας σε τρένο με ταχύτητες έως και 600 χλμ/ώρα - Δείτε τα πιο γρήγορα και οι κάτοχοι των ρεκόρ.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ταξιδεύοντας σε τρένο με ταχύτητες έως και 600 χλμ/ώρα - Δείτε τα πιο γρήγορα και οι κάτοχοι των ρεκόρ.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κυρανάκης: 10 σημαντικές αλλαγές στον Σιδηρόδρομο σε 10 μήνες
Κυρανάκης: 10 σημαντικές αλλαγές στον Σιδηρόδρομο σε 10 μήνες
Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Γερμανικό ενδιαφέρον για τον σιδηρόδρομο άξονα.
Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Γερμανικό ενδιαφέρον για τον σιδηρόδρομο άξονα.
«Όταν ήρθε το τρένο, μίλησε η κοινωνία – Η Καλαμάτα διεκδικεί τον σιδηρόδρομό της »
«Όταν ήρθε το τρένο, μίλησε η κοινωνία – Η Καλαμάτα διεκδικεί τον σιδηρόδρομό της »
Κ. Χατζηδάκης: Aποφασισμένοι για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο
Κ. Χατζηδάκης: Aποφασισμένοι για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο
Η ναυτιλία στηρίζει τον σιδηρόδρομο: Δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το σύστημα γεωεντοπισμού των τρένων
Η ναυτιλία στηρίζει τον σιδηρόδρομο: Δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το σύστημα γεωεντοπισμού των τρένων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ Windows on Arm με Nvidia N1X ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2026
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ Windows on Arm με Nvidia N1X ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2026
Εμμεσες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου
Εμμεσες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου
Τα λιμάνια του Σιντσιάνγκ κατέγραψαν 4,4 εκατομμύρια διελεύσεις το 2025, καθώς οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με την Κεντρική Ασία ακμάζουν
Τα λιμάνια του Σιντσιάνγκ κατέγραψαν 4,4 εκατομμύρια διελεύσεις το 2025, καθώς οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με την Κεντρική Ασία ακμάζουν
Σύγκρουση σε σιδηροδρομικής διάβαση στην Πολωνία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο στο Μπλόνιε
Σύγκρουση σε σιδηροδρομικής διάβαση στην Πολωνία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο στο Μπλόνιε
Με άρωμα απο Μεσολόγγι -Aιτωλοακαρνανια -Ελλάδα η κοπή πίτα της ΠΑΝΣΥ ,και πολλές τιμητικές βραβεύσεις (φωτο-βιντεο)
Με άρωμα απο Μεσολόγγι -Aιτωλοακαρνανια -Ελλάδα η κοπή πίτα της ΠΑΝΣΥ ,και πολλές τιμητικές βραβεύσεις (φωτο-βιντεο)