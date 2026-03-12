Αζερμπαϊτζάν: Οι τουρκικές και οι ευρωπαϊκές αγορές θα επωφεληθούν από την ανακατασκευή των σιδηροδρόμων στο Ναχιτσεβάν
2026-03-12 08:54:33
Οι Σιδηρόδρομοι του Αζερμπαϊτζάν (ADY) συνεχίζουν την ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής στην Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν, δήλωσε η Azerbaijan Railways CJSC στο Trend ..trend.azΤο έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση δέκα σταθμών και την κατασκευή 814 μηχανικών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων 29 γεφυρών, 4 σηράγγων και 12 στοών.Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή η σιδηροδρομική γραμμή θα sidirodromikanea
