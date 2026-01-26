Σε εντελώς απλού σχεδιασμού εσωτερικές πόρτες όπως και πόρτες σε ντουλάπες, εντοιχισμένες ή μη, μπορείτε να δώσετε εντελώς νέα εμφάνιση όχι μόνο με βάψιμο, αλλά και με τη δημιουργία σχεδίων στην επιφάνειά τους, που θα τις κάνουν να μοιάζουν με έτοιμες ταμπλαδωτές πόρτες.

Θα το κάνετε με ξύλινα πηχάκια-προφίλ που θα βρείτε σε ξυλουργεία και πολυκαταστήματα ειδών σπιτιού.

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε πραγματικά να ανανεώσετε εντελώς την εμφάνιση ακόμη και σε πολύ παλιές πόρτες.

Τα ξύλινα πλαίσια μπορούν να δημιουργηθούν σε όποιο σχηματισμό και μέγεθος προτιμάτε, σε ένα ή περισσότερα τμήματα.

Τεχνικά η διαδικασία δεν έχει ιδιαίτερη δυσκολία.

Αρχικά σχεδιάζετε τα πλαίσια, μετράτε και κόβετε τα πηχάκια, προσέχοντας τα κοψίματα να είναι απολύτως ίσια.

Αφού βαφτούν τα πηχάκια, κολλούνται με ξυλόκολλα ή καρφάκια επιπλοποιίας.

Σε συνδυασμό με χρώματα κιμωλίας μπορείτε να μεταμορφώσετε ακόμη και mdf επιφάνειες.

Πάνω στην ίδια πόρτα μπορούν και να συνδυαστούν πηχάκια διαφορετικής διαμέτρου-σχήματος ή και ολόκληρα πολύ λεπτά ξύλινα πάνελ (κομμάτια mdf) σε όποιο μέγεθος σχηματισμό, δημιουργώντας έτσι σχέδια με μεγαλύτερο "βάθος".

Πολύ εντυπωσιακή όψη μπορείτε να δώσετε στην επιφάνεια μιας πόρτας και με όχι απλού σχεδίου αλλά περισσότερο διακοσμητικά πηχάκια - ξύλινα "κορδόνια" επιπλοποιϊας, που θα βρείτε στην αγορά επίσης σε ποικιλία σχεδίων.

Φυσικά, αν το θέλετε, τα πρόσθετα ξύλινα πλαίσια μπορούν να βαφτούν και σε διαφορετική απόχρωση από εκείνη της πόρτας.

Αν η κάσα διαθέτει το απαραίτητο περιθώριο, ξύλινο φαρδύ πλαίσιο μπορεί να τοποθετηθεί και περιμετρικά της πόρτας και μαζί με μερικά ακόμα κομμάτια ξύλου κολημμένα ανά σημεία οριζόντια η πόρτα να γίνει ...πραγματικά αγνώριστη.



Η συγκεκριμένη επιλογή είναι κατάλληλη και για πόρτες εισόδου και μπορεί να εφαρμοστεί επιλεκτικά στην μία μόνο πλευρά τους.

Ασφαλώς με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορείτε να ανακαινίσετε - αλλάξετε όψη και σε μικρότερα πορτάκια ή και συρτάρια σε κάθε μεγέθους ντουλάπια σε κουζίνα, μπάνιο, έπιπλα κλπ.

Tip: Σε εφαρμογές μικρού μεγέθους και αν σας διευκολύνει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντί για ξύλινα πηχάκια, στενά πάνελ αφρολέξ, (που συνήθως χρησιμοποιούνται περιμετρικά σε ταβάνια) ή αυτοκόλλητες διακοσμητικές ταινίες.