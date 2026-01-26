Στα μικρά μπάνια, κάθε εκατοστό έχει σημασία. Η σωστή οργάνωση και οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης δεν αφορούν μόνο την αισθητική αλλά, κυρίως, την διευκόλυνση στην καθημερινή χρήση του χώρου. Με επιλογές που εκμεταλλεύονται το ύψος και τα «νεκρά» σημεία, ακόμη και ένα περιορισμένου χώρου μπάνιο μπορεί να είναι απόλυτα λειτουργικό και καλαίσθητο.

Στήλες αποθήκευσης πάνω από τη λεκάνη

Ο χώρος πάνω από τη λεκάνη συχνά παραμένει ανεκμετάλλευτος. Μια στήλη μικρού βάθους και μεγάλου ύψους με ανοιχτούς ή και κλειστούς χώρους για χαρτικά καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής κλπ προσφέρει έναν σημαντικό αποθηκευτικό χώρο, όταν δεν είναι δυνατόν ένα ντουλάπι να τοποθετηθεί σε άλλο σημείο.

Ψηλά ντουλάπια νιπτήρα

Ενώ συνήθως τον μεγαλύτερο χώρο στον τοίχο του νιπτήρα καταλαμβάνει ο καθρέφτης μια διαμόρφωση με ένα ψηλό ντουλάπι και μικρότερο καθρέφτη ή ή τοποθέτηση ενός μεγάλου ελεύθερου ντουλαπιού δίπλα από τον καθρέφτη, αυξάνει σημαντικά την χωρητικότητα αποθήκευσης στο συγκεκριμένο σημείο. Παράλληλα ένα όσο το δυνατόν, ανάλογα με το ύψος του χώρου, ντουλάπι πάνω από τον νιπτήρα βοηθά σημαντικά ώστε ο χώρος να διατηρείτε καθαρός και οργανωμένος.

Μικρού όγκου ράφια

Τα διακριτικά ράφια μικρού βάθους είναι ιδανικά για μπάνια περιορισμένων διαστάσεων. Τοποθετούνται εύκολα σε οποιοδήποτε ελεύθερο ή γωνιακό σημείο, ανάλογα με την γενική διαμόρφωση του μπάνιου, και χωρίς να «φορτώνουν» τον χώρο προσφέρουν ιδιαίτερα πρακτικές λύσεις για οργάνωση - αποθήκευση κάθε είδους αντικειμένων.





Κρεμαστές θήκες διπλής όψης για ντουζιέρα

Οι κρεμαστές θήκες που αξιοποιούν αποτελούν ιδιαίτερα μια εξαιρετικά πρακτική λύση για την οργάνωση προϊόντων μπάνιου και όχι μόνο. Τοποθετούνται χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις και διατηρούν τον χώρο της ντουζιέρας τακτοποιημένο και ασφαλή ενώ ταυτόχρονα, αν αυτό είναι που χρειάζεται ο χώρος, μπορούν να τοποθετηθούν στην εξωτερική πλευρά του τζαμιού και να λειτουργούν ως αποθηκευτικοί χώροι για κάθε είδους αντικείμενα.





Γάντζοι για το τζάμι της ντουζιέρας

Οι γάντζοι που εφαρμόζουν στο τζάμι της ντουζιέρας χωρίς τρύπημα προσφέρουν άμεσο χώρο για πετσέτες, μπουρνούζια αλλά και κρεμαστά καλάθια. Είναι μια ευέλικτη λύση που όπως και αντίστοιχης τοποθέτησης κρεμαστές θήκες, εκτός των άλλων, ενδείκνυται και για μπάνια σε ενοικιαζόμενα σπίτια ώστε να αποφεύγονται τα τρυπήματα στα πλακάκια και οι πιο μόνιμες κατασκευές.





Πετσετοθήκες μεγάλου ύψους

Συνήθως όπου υπάρχει χώρος για μια απλή πετσετοθήκη θα μπορούσε να τοποθετηθεί μια αντίστοιχη κάθετης διάταξης και με αρκετό ύψος, ώστε να εξοικονομείται πολύτιμος χώρος σε ένα μικρό μπάνιο. Παράλληλα, ανάλογα με το υλικό και τον σχεδιασμό τους, οι πετσετοθήκες αυτής της μορφής που μπορεί να διαθέτουν όχι μόνο ράβδους αλλά και ράφια μπορούν ταυτόχρονα να λειτουργήσουν και ως διακοσμητικό στοιχείο του χώρου.





Στενές στήλες αποθήκευσης

Με μόνο κλειστούς ή και ανοιχτούς χώρους και τροχήλατες ή μη οι στενές στήλες - μονάδες αποθήκευσης μπορούν να τοποθετηθούν σε δύσκολα, στενά και αναξιοποίητα σημεία και να προσφέρουν σημαντικό χώρο για την οργάνωση - αποθήκευση κάθε είδους αντικειμένων, ώστε ο χώρος να διατηρείται τακτοποιημένος.

TipΑναζητώντας ραφιέρες, στήλες κλπ μην περιορίζεστε μόνο στα ειδικά για το μπάνιο έπιπλα αλλά σε γενικές λύσεις οργάνωσης - αποθήκευσης και για αντικείμενα που πιθανώς δυσκολεύεστε να εντοπίσετε στην εγχώρια αγορά κάντε μια σχετική έρευνα και σε αξιόπιστα διεθνή eshops που διαθέτουν και τέτοιου είδους προϊόντα.

