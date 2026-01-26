2026-01-26 13:11:00
Φωτογραφία για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα σε 100 ευρώ για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες
Σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς των προστίμων για τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σχεδιάζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τόσο την Αθήνα όσο και τη Θεσσαλονίκη.Οι προτεινόμενες αλλαγές στα ΜΜΜ θα ενσωματωθούν στο ερανιστικό νομοσχέδιο που επίκεινται να κατατεθεί στη βουλή άμεσα.Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν σήμερα Τα Νέα στο τραπέζι βρίσκεται η ουσιαστική sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δευτέρα, 26/1/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δευτέρα, 26/1/2026: Εργασίες ημέρας
Έτοιμο για… extreme ανακαίνιση το πρώτο σπίτι του Σπύρου Σούλη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έτοιμο για… extreme ανακαίνιση το πρώτο σπίτι του Σπύρου Σούλη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τέμπη: «Χαμηλά» τα διοικητικά πρόστιμα λέει η ΡΑΣ – Τι ζητεί από τον υπουργό.
Τέμπη: «Χαμηλά» τα διοικητικά πρόστιμα λέει η ΡΑΣ – Τι ζητεί από τον υπουργό.
ΡΑΣ: Πρόστιμα σε ΟΣΕ και Hellenic Train για τα Τέμπη - Σαθρό εκπαιδευτικό σύστημα και σωρεία παραβιάσεων
ΡΑΣ: Πρόστιμα σε ΟΣΕ και Hellenic Train για τα Τέμπη - Σαθρό εκπαιδευτικό σύστημα και σωρεία παραβιάσεων
«EurovisionGR»: Σε πρώτη μετάδοση τα 28 τραγούδια που διεκδικούν το «εισιτήριο» για τη Eurovision 2026 | Σάββατο 17 & Κυριακή 18.01.2026, στις 17:00
«EurovisionGR»: Σε πρώτη μετάδοση τα 28 τραγούδια που διεκδικούν το «εισιτήριο» για τη Eurovision 2026 | Σάββατο 17 & Κυριακή 18.01.2026, στις 17:00
Μπλακ άουτ στις γραμμές τρένων διακόπτει τη μετακίνηση χιλιάδων επιβατών στο Τόκιο.
Μπλακ άουτ στις γραμμές τρένων διακόπτει τη μετακίνηση χιλιάδων επιβατών στο Τόκιο.
Επενδύσεις 10 δισ. ευρώ στις υποδομές
Επενδύσεις 10 δισ. ευρώ στις υποδομές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ιαπωνία: Ένας νεκρός από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στο Χοκάιντο
Ιαπωνία: Ένας νεκρός από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στο Χοκάιντο
Sing for Greece (EUROVISION 2026): Ο Ακύλα κυριαρχεί - Τα μέσα εμφανίζουν άλλον πρώτο
Sing for Greece (EUROVISION 2026): Ο Ακύλα κυριαρχεί - Τα μέσα εμφανίζουν άλλον πρώτο
Sekiari Patmos - Αισθητική και απόλυτος σεβασμός στην παράδοση
Sekiari Patmos - Αισθητική και απόλυτος σεβασμός στην παράδοση
Σε αυτό το show θα δούμε την Δέσποινα Βανδή εκτός απροόπτου...
Σε αυτό το show θα δούμε την Δέσποινα Βανδή εκτός απροόπτου...
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο «Super Κατερίνα»
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο «Super Κατερίνα»