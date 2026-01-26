Η μεγάλη στιγμή για το «Extreme Makeover – Home Edition» του Σπύρου Σούλη πλησιάζει. Παρά τις φήμες περί «παγώματος» της παραγωγής, οι εργασίες για το πρώτο σπίτι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πρεμιέρα μέσα στην τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν.

Σύμφωνα με την RealNews, ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει να προβάλει δύο με τρία επεισόδια φέτος, ενώ τα υπόλοιπα θα μεταδοθούν την επόμενη σεζόν. Το πρόγραμμα θα ξεχωρίζει για τις ακραίες ανακαινίσεις του: μπουλντόζες θα ρίχνουν τοίχους και κάθε χώρο θα μεταμορφώνουν πλήρως, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του show.

Το κοινό μπορεί να περιμένει εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και έντονη δράση, υπό την καθοδήγηση του Σπύρου Σούλη, σε ένα πρόγραμμα που φέρνει την έννοια του «extreme» στο προσκήνιο της ελληνικής τηλεόρασης.

Πηγή: tvnea.com