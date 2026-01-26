2026-01-26 13:58:03
Φωτογραφία για Έτοιμο για… extreme ανακαίνιση το πρώτο σπίτι του Σπύρου Σούλη

Η μεγάλη στιγμή για το «Extreme Makeover – Home Edition» του Σπύρου Σούλη πλησιάζει. Παρά τις φήμες περί «παγώματος» της παραγωγής, οι εργασίες για το πρώτο σπίτι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πρεμιέρα μέσα στην τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν.

Σύμφωνα με την RealNews, ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει να προβάλει δύο με τρία επεισόδια φέτος, ενώ τα υπόλοιπα θα μεταδοθούν την επόμενη σεζόν. Το πρόγραμμα θα ξεχωρίζει για τις ακραίες ανακαινίσεις του: μπουλντόζες θα ρίχνουν τοίχους και κάθε χώρο θα μεταμορφώνουν πλήρως, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του show.

Το κοινό μπορεί να περιμένει εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και έντονη δράση, υπό την καθοδήγηση του Σπύρου Σούλη, σε ένα πρόγραμμα που φέρνει την έννοια του «extreme» στο προσκήνιο της ελληνικής τηλεόρασης.



Πηγή: tvnea.com
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα σε 100 ευρώ για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα σε 100 ευρώ για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες
Το «Έχω παιδιά» επιστρέφει με διπλό επεισόδιο...
Το «Έχω παιδιά» επιστρέφει με διπλό επεισόδιο...
Sing for Greece (EUROVISION 2026): Ο Ακύλα κυριαρχεί - Τα μέσα εμφανίζουν άλλον πρώτο
Απογευματινή ζώνη: το Deal κόβει πρώτο το νήμα, μάχη πίσω από την κορυφή
«Extreme Makeover: Home Edition – Σύντομα γυρίσματα και πρεμιέρα μετά το Πάσχα»;
Eurovision 2026: Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον πρώτο Ημιτελικό, στις 12 Μαΐου
Γ. Σπύρου:
Δευτέρα, 26/1/2026: Εργασίες ημέρας
Ιαπωνία: Ένας νεκρός από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στο Χοκάιντο
Sing for Greece (EUROVISION 2026): Ο Ακύλα κυριαρχεί - Τα μέσα εμφανίζουν άλλον πρώτο
Sekiari Patmos - Αισθητική και απόλυτος σεβασμός στην παράδοση
Σε αυτό το show θα δούμε την Δέσποινα Βανδή εκτός απροόπτου...
