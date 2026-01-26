2026-01-26 12:32:22
Γλώσσα: Με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης, συμπληρώνουμε τους πίνακες της εργασίας 6 (α΄, β΄ και γ΄), στις σελίδες 56 και 57 του Τ.Ε..

Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 83 - Β.Μ.) και επισκεφθούμε τη σχετική ανάρτηση, διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 34ου κεφαλαίου "Όταν ανεβαίνω... ανεβαίνεις" (σελίδα 84 - Β.Μ.). Μετά λύνουμε τις ασκήσεις 1, 3 και το πρόβλημα 2, στη σελίδα 37 του Τ.Ε..

Σχολική ζωή: Μπορείτε, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" εδώ, να δείτε ή να κατεβάσετε τις φωτογραφίες από την επίσκεψή μας στο Πλανητάριο πριν από λίγες ημέρες.

