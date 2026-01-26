2026-01-26 13:58:03

Μετά το εντυπωσιακό φινάλε της περασμένης Δευτέρας, η σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια ανοίγει πλέον τον δρόμο για την ελεύθερη τηλεόραση. Το δράμα για το ριφιφί του αιώνα, που καθήλωσε το κοινό της Cosmote TV και έγινε viral στο X, ετοιμάζεται να μεταδοθεί ξανά, αυτή τη φορά σε ελεύθερο κανάλι.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά με πρωταγωνιστές την Ευαγγελία Μουμούρη, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Πάνο Βλάχο, τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, που απέσπασαν διθυραμβικά σχόλια για τις ερμηνείες τους, θα προβάλλεται στον Alpha. Το κανάλι του Ομίλου Βαρδινογιάννη και της United Group (Nova) φέρεται να συμφώνησε με την Cosmote TV, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα ελεύθερης μετάδοσης για τα 6 επεισόδια της μίνι σειράς.



Πρόκειται για την πρώτη συνεργασία μεταξύ Cosmote TV και Alpha. Υπενθυμίζεται ότι προηγούμενα έργα του Σωτήρη Τσαφούλια σε συνδρομητικά κανάλια είχαν επίσης μεταδοθεί στην ελεύθερη τηλεόραση: το «Έτερος Εγώ» από το Star και οι «17 Κλωστές» πριν δύο χρόνια στο Mega.



