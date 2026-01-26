Πολλά αστικά σπίτια διαθέτουν εξωτερικούς χώρους και κυρίως μπαλκόνια με περιορισμένη ηλιοφάνεια, λόγω προσανατολισμού ή γειτονικών κτιρίων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθούν το πράσινο. Υπάρχουν φυτά που αγαπούν τη σκιά και προσαρμόζονται ιδανικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.







Φτέρες

Οι φτέρες είναι από τις πιο αξιόπιστες επιλογές για μπαλκόνια με ελάχιστο ήλιο.



Το πλούσιο φύλλωμά τους προσθέτει στον χώρο όγκο και δροσιά, ενώ ευδοκιμούν σε ημισκιερά ή σκιερά σημεία. Προτιμούν σταθερή υγρασία στο χώμα και προστασία από τον έντονο αέρα, και είναι ιδανικές για σκιερά προστατευμένα μπαλκόνια.



Για ένα ακόμη πιο πράσινο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα τοποθετείστε σε δοχεία φύτευσης στο μπαλκόνι σας διαφορετικές ποικιλίες Φτέρης, με φύλλωμα διαφορετικών αποχρώσεων, χαμηλά και πιο ψηλά είδη κλπ.

Σανσεβιέρια

Η Σανσεβιέρια είναι γνωστή για την αντοχή της και την ικανότητά της να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Αν και συχνότερα χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους, μπορεί να τοποθετηθεί και σε σκιερά μπαλκόνια και ευδοκιμεί και σε εξωτερικό περιβάλλον, αρκεί βεβαίως να μην επικρατούν για μεγάλο διάστημα ακραίες καιρικές συνθήκες.



Απαιτεί ελάχιστο πότισμα και το φύλλωμά της παραμένει ζωντανό όλες τις εποχές.

Χλωρόφυτο

Το χλωρόφυτο είναι εξαιρετική επιλογή για μπαλκόνια με ελάχιστο ήλιο, καθώς προσαρμόζεται άριστα σε συνθήκες ημισκιάς - σκιάς.



Τα μακριά, τοξωτά φύλλα του δημιουργούν αίσθηση κίνησης και φρεσκάδας, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε γλάστρα δαπέδου όσο και σε κρεμαστά κασπώ.



Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και αναπτύσσεται εύκολα ακόμη και με μοναδική φροντίδα το περιστασιακό πότισμα.

Βιγόνια

Η Βιγόνια είναι από τα πιο όμορφα ανθοφόρα φυτά, κατάλληλα για σκιερά σημεία.



Χρειάζονται μόνο λιγοστό έμμεσο φως, λιγοστές ώρες την ημέρα και προστασία από τον ήλιο.



Καλλωπιστικής αξίας όχι μόνο τα άνθη αλλά και το ιδιαίτερο φύλλωμα, ενώ αν δέχονται την κατάλληλη ποσότητα νερού παραμένουν ανθισμένες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα.



Συνδυάστε σε γλάστρες ποικιλίες διαφορετικών αποχρώσεων για ένα πολύ ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Ασπιδίστρα

Η ασπιδίστρα είναι γνωστή για την αντοχή της σε δύσκολες συνθήκες και παρά το ότι θεωρείται κυρίως φυτό εσωτερικού χώρου ευδοκιμεί χωρίς πρόβλημα και σε εξωτερικό περιβάλλον.



Αντέχει στη σκιά, στις διακυμάνσεις θερμοκρασίας και στην μη συστηματική φροντίδα.



Το γυαλιστερό, σκούρο πράσινο φύλλωμά της προσθέτει κομψότητα και ύψος στο σημείο που θα τοποθετηθεί και είναι ένα φυτό χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Τι να προσέξετε σε μπαλκόνια με λίγο φως

Σε συνθήκες χαμηλής ηλιοφάνειας, το υπερβολικό πότισμα είναι συχνά μεγαλύτερος κίνδυνος από την ξηρασία. Η σωστή αποστράγγιση και η επιλογή γλαστρών με τρύπες είναι καθοριστικής σημασίας. Παράλληλα, η περιοδική εναλλαγή θέσης των φυτών μπορεί να βοηθήσει στην πιο ομοιόμορφη ανάπτυξή τους.

Tip



Παρατηρήστε το φως του μπαλκονιού μέσα στη μέρα πριν επιλέξετε φυτά· ακόμα και μία ώρα έμμεσου φωτός μπορεί να κάνει τον χώρο κατάλληλο για πολλά είδη πράσινων ή ανθοφόρων φυτών.





