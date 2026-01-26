





Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η προετοιμασία του νέου τηλεπαιχνιδιού «Lingo», που ετοιμάζει η Green Pixel για λογαριασμό του Star, με στόχο να βγει στον αέρα την άνοιξη. Ήδη το τρέιλερ για τη συμμετοχή παικτών προβλήθηκε στην πρεμιέρα του «MasterChef», σηματοδοτώντας την επίσημη εκκίνηση του project.

Σύμφωνα με την Real News, η κατασκευή του σκηνικού βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, καθώς το «Lingo» στήνεται σε μεγάλο πλατό, ενώ παράλληλα «τρέχει» και η διαδικασία επιλογής παρουσιαστή ή παρουσιάστριας. Το Star έχει ήδη καταλήξει σε μια περιορισμένη short list.

Περισσότερα από δέκα πρόσωπα έχουν περάσει από δοκιμαστικά, με ορισμένους μάλιστα να συμμετέχουν έως και τρεις φορές στο κάστινγκ. Ανάμεσα σε όσους δοκιμάστηκαν για την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού είναι η Ελένη Βουλγαράκη, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Μαίρη Αργυριάδου και ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Η τελική απόφαση για το πρόσωπο που θα αναλάβει την παρουσίαση αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Πηγή: tvnea.com