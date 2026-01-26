2026-01-26 16:31:15
Φωτογραφία για Αυτά είναι τα έργα - προτεραιότητες για την αναβάθμιση και συμπλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου
Η ολοκλήρωση σημαντικών έργων όπως η αποκατάσταση του δικτύου στη Θεσσαλία (ελέω της κακοκαιρίας Daniel) ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία της κεντρικής «γραμμής» της χώρας, η προώθηση projects στη Β. Ελλάδα που θα ενώνουν κομβικά λιμάνια (π.χ. Καβάλα, Αλεξανδρούπολη) με το δίκτυο.Γιώργος Παπακωνσταντίνουinsider.grMε το «βλέμμα» στα νέα δεδομένα (γεωπολιτικά, οικονομικά αλλά και στρατιωτικά) sidirodromikanea
Πως θα δώσετε εύκολα και οικονομικά νέα όψη σε Πόρτες - Ντουλάπες
Σαμποτάζ και χαμένα κεφάλαια: Παραπλανητικοί ισχυρισμοί εξαπλώνονται για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία
Σε φουλ ρυθμούς όλα τα εργοτάξια στη Θεσσαλία για έγκαιρη αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και ETCS
Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια των νέων υπερσύγχρονων τρένων της Hellenic Train - Στοίχημα η αναβάθμιση των υποδομών για την πλήρη αξιοποίησή τους
Γιάννης Αδαμόπουλος: «Το εργασιακό μου περιβάλλον με ενέπνευσε στα έργα μου»
Ισπανία: Οι ερευνητές του σιδηροδρομικού δυστυχήματος ανακάλυψαν φθορά στην ένωση μεταξύ των τμημάτων της ράγας.
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού
7 Πρακτικοί τρόποι οργάνωσης - αποθήκευσης για μικρά μπάνια
Σε αυτό το κανάλι θα δούμε το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια
Το «Έχω παιδιά» επιστρέφει με διπλό επεισόδιο...
Έτοιμο για… extreme ανακαίνιση το πρώτο σπίτι του Σπύρου Σούλη
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα σε 100 ευρώ για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες
