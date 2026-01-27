2026-01-27 09:28:04
Φωτογραφία για Η Ισπανία μειώνει προσωρινά το όριο ταχύτητας στο τρένο υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Βαρκελώνης λόγω βλάβης στις γραμμές
Η Ισπανία μείωσε προσωρινά το όριο ταχύτητας στο τμήμα του σιδηροδρομικού διαδρόμου υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης, μετά από βλάβη που εντοπίστηκε στις γραμμές. Το μέτρο εισήχθη λόγω του κινδύνου για την σιδηροδρομική κυκλοφορία σε αυτό το τμήμα.mezha.netΟι ισπανικοί σιδηρόδρομοι εισήγαγαν προσωρινά περιορισμό ταχύτητας σε μέρος της γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Εργασίας και Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, του Δήμου Ξηρομέρου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείο Ναυτιλίας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Εργασίας και Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, του Δήμου Ξηρομέρου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείο Ναυτιλίας.
Τρένου έπεσε πάνω σε δέντρο στη γραμμή Πύργος - Κατάκολο - Τραυματίας ο μηχανοδηγός. Βίντεο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρένου έπεσε πάνω σε δέντρο στη γραμμή Πύργος - Κατάκολο - Τραυματίας ο μηχανοδηγός. Βίντεο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Προβλήματα στις μετακινήσεις σε όλο το Βέλγιο λόγω πενθήμερης απεργίας των σιδηροδρομικών
Προβλήματα στις μετακινήσεις σε όλο το Βέλγιο λόγω πενθήμερης απεργίας των σιδηροδρομικών
Σαμποτάζ και χαμένα κεφάλαια: Παραπλανητικοί ισχυρισμοί εξαπλώνονται για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία
Σαμποτάζ και χαμένα κεφάλαια: Παραπλανητικοί ισχυρισμοί εξαπλώνονται για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία
Ταξιδεύοντας σε τρένο με ταχύτητες έως και 600 χλμ/ώρα - Δείτε τα πιο γρήγορα και οι κάτοχοι των ρεκόρ.
Ταξιδεύοντας σε τρένο με ταχύτητες έως και 600 χλμ/ώρα - Δείτε τα πιο γρήγορα και οι κάτοχοι των ρεκόρ.
Συμπεράσματα από τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία
Συμπεράσματα από τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία
Αποκάλυψη Κυρανάκη στο “Face 2 Face” για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης είχε βάλει κι άλλο τρένο στη λάθος γραμμή
Αποκάλυψη Κυρανάκη στο “Face 2 Face” για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης είχε βάλει κι άλλο τρένο στη λάθος γραμμή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κλειδώνει η συνεργασία Μαγγίρα – Star;
Κλειδώνει η συνεργασία Μαγγίρα – Star;
Η ΕΕ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟ Digital Networks Act
Η ΕΕ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟ Digital Networks Act
Πάτρα: Τέλος εποχής για το ιστορικό Μηχανοστάσιο του ΟΣΕ – «Γκρεμίστηκαν» κτίρια και μνήμες δεκαετιών
Πάτρα: Τέλος εποχής για το ιστορικό Μηχανοστάσιο του ΟΣΕ – «Γκρεμίστηκαν» κτίρια και μνήμες δεκαετιών
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΦΣΑ: Προεδρείο «Συνεργασίας» με εκ περιτροπής Πρόεδρο και αποκλεισμό της Πρώτης Παράταξης
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΦΣΑ: Προεδρείο «Συνεργασίας» με εκ περιτροπής Πρόεδρο και αποκλεισμό της Πρώτης Παράταξης
Συντάξεις: Τα νέα ποσά για 2.5 εκατ. συνταξιούχους - Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία
Συντάξεις: Τα νέα ποσά για 2.5 εκατ. συνταξιούχους - Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία