Η κυβέρνηση της Σκωτίας ανακοίνωσε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που προσφέρει δωρεάν ταξίδια με το ScotRail για τους συνοδούς τυφλών και επιβατών με προβλήματα όρασης, με στόχο να καταστήσει τα σιδηροδρομικά ταξίδια πιο προσβάσιμα.thetraveler.orgΗ κυβέρνηση της Σκωτίας επιβεβαίωσε τα σχέδιά της για ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα που θα παρέχει δωρεάν ταξίδια με το ScotRail σε συνοδούς τυφλών και επιβατών sidirodromikanea
