Το Κολέγιο των Επιτρόπων υιοθέτησε σήμερα την πρόταση της Κομισιόν για τον Κανονισμό για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act – DNA), με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων σε ανθεκτικές και προηγμένες ψηφιακές υποδομές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εκτελεστικής αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνολογική κυριαρχία, Χένα Βίρκουνεν, ο Κανονισμός αποσκοπεί στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης, στην ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς συνδεσιμότητας και στην παροχή δικτύων υψηλών επιδόσεων για καταναλωτές και επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο Digital Networks Act βασίζεται σε πέντε βασικούς άξονες.

Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς συνδεσιμότητας

-------------

Πρώτον, τα Ψηφιακά Δίκτυα θα ενισχύσουν την ενιαία αγορά συνδεσιμότητας, διασφαλίζοντας τον μέγιστο δυνατό βαθμό νομικής εναρμόνισης σε ολόκληρη την Ένωση. Εισάγεται σύστημα αδειοδότησης «Ενιαίου Διαβατηρίου», το οποίο θα επιτρέπει στους παρόχους να προσφέρουν δίκτυα και υπηρεσίες σε περισσότερα κράτη μέλη με μία μόνο γνωστοποίηση σε ένα κράτος μέλος.

Παράλληλα, ο Κανονισμός εισάγει ενιαία άδεια σε επίπεδο ΕΕ για δορυφορικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας πανευρωπαϊκή πρόσβαση στο δορυφορικό φάσμα με εναρμονισμένους όρους. Το πλαίσιο αυτό αναμένεται να διευκολύνει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως το Direct-to-Device, που θεωρούνται ολοένα και πιο σημαντικές για την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα της Ένωσης.

Επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και μετάβαση σε οπτικές ίνες

-------------------

Δεύτερος πυλώνας του DNA είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου μέσω κινήτρων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τεχνολογιών επόμενης γενιάς, όπως το 6G. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται πιο σταθεροί και φιλικοί προς τις επενδύσεις όροι για την εκχώρηση ραδιοφάσματος, όπως άδειες αόριστης διάρκειας με συχνότερες ανανεώσεις. Παράλληλα, ο Κανονισμός στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε υποδομές πλήρους οπτικής ίνας, με στόχο την παροχή δικτύων gigabit σε όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι, θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα, η απενεργοποίηση των δικτύων χαλκού προβλέπεται να ξεκινήσει έως το 2030, βάσει υποχρεωτικών εθνικών σχεδίων που θα στηρίζουν την ανάπτυξη οπτικών ινών έως το 2035. Προβλέπονται ωστόσο εξαιρέσεις για περιοχές όπου η ανάπτυξη οπτικών ινών δεν είναι οικονομικά βιώσιμη και δεν υπάρχουν εναλλακτικές επαρκείς λύσεις συνδεσιμότητας.

Ταυτόχρονα, το καθεστώς ρύθμισης της πρόσβασης επικαιροποιείται για να υποστηρίξει τη μετάβαση στις οπτικές ίνες, διατηρώντας την εκ των προτέρων (ex-ante) ρύθμιση όπου απαιτείται για την αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς.

Απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

---------------

Ο τρίτος άξονας του DNA αφορά τη μείωση του διοικητικού και κανονιστικού φόρτου. Ο Κανονισμός περιορίζει τις υποχρεώσεις αναφοράς για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καταργεί περιττές απαιτήσεις, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Σημαντικό ρόλο στην απλούστευση αναμένεται να διαδραματίσουν και οι εναρμονισμένοι κανόνες και πρότυπα που θα θεσπιστούν από το BEREC.

Ανθεκτικότητα και κυβερνοασφάλεια

-----------------

Τέταρτος πυλώνας είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας των ψηφιακών υποδομών της ΕΕ. Ο Κανονισμός εισάγει Σχέδιο Ετοιμότητας σε επίπεδο Ένωσης, με στόχο τη βελτίωση της πρόληψης και της αντιμετώπισης περιστατικών και κυβερνοεπιθέσεων. Οι πάροχοι ψηφιακών υποδομών υποχρεώνονται να συνεργάζονται, ενώ ενισχύονται ειδικά οι υποχρεώσεις για τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, τις δημόσιες προειδοποιήσεις και τις κρίσιμες επικοινωνίες.

Παράλληλα, το καθεστώς αδειοδότησης του DNA συνδέεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην αναθεώρηση του Κανονισμού για την κυβερνοασφάλεια.

Καινοτομία, Open Internet και διασύνδεση

--------------------

Ο πέμπτος άξονας αφορά την ενίσχυση της καινοτομίας στο ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα. Ο DNA εισάγει μηχανισμό διευκρίνισης των κανόνων του Ανοικτού Διαδικτύου για καινοτόμες υπηρεσίες, ιδιαίτερα για εφαρμογές που βασίζονται στο slicing των δικτύων 5G και 6G. Η Κομισιόν εκτιμά ότι, το μέτρο θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην ανάπτυξη υπηρεσιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση δικτύων, η Κομισιόν σημειώνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ τηλεπικοινωνιακών παρόχων και παρόχων περιεχομένου, αποτελούν το πρότυπο του κλάδου για την ανταλλαγή κίνησης και λειτουργούν αποτελεσματικά. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι οι νομικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο μπορεί να διαρκέσουν χρόνια. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται εθελοντικός μηχανισμός συνδιαλλαγής, με στόχο την ταχύτερη επίλυση διαφορών και τη διασφάλιση αξιόπιστης και οικονομικά βιώσιμης μεταφοράς δεδομένων από άκρο σε άκρο.

Με τον Digital Networks Act, η Κομισιόν επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα διαθέτει ψηφιακές υποδομές αιχμής, ενισχύοντας τη θέση της στην καινοτομία, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

freegr

Πηγή:ΚΥΠΕFreegr network blog- News about pc, technology.