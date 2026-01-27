ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΦΣΑ: Προεδρείο «Συνεργασίας» με εκ περιτροπής Πρόεδρο και αποκλεισμό της Πρώτης Παράταξης
2026-01-27 07:59:45
Μετά από έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής συγκροτήθηκε σε σώμα τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026.
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε φέρνει στο φως μια πρωτοφανή ρύθμιση: την εκ περιτροπής προεδρία ανά έτος!
Το Σχέδιο της «Εναλλασσόμενης» Προεδρίας:
Προκειμένου να σφραγιστεί η συμμαχία των τεσσάρων παρατάξεων και να αποκλειστεί η πρώτη δύναμη από τη διοίκηση, συμφωνήθηκε η ... θέση του Προέδρου να αλλάζει χέρια κάθε χρόνο:
1ο Έτος (Τώρα): Ηλίας Βασιλαδιώτης2ο Έτος: Στέλιος Καλογερόπουλος3ο Έτος: Ηλίας Γιαννόγλου
Η Σύνθεση του Νέου Προεδρείου:
Πρόεδρος: Ηλίας ΒασιλαδιώτηςΑντιπρόεδρος: Γιάννης ΔαγρέςΓραμματέας: Στέλιος ΚαλογερόπουλοςΤαμίας: Νίκος Χατζημπιλαδέρης
Το παράδοξο αυτής της συνεργασίας (Βασιλαδιώτης - Δαγρές - Καλογερόπουλος - Γιαννόγλου) είναι ότι αγνοεί πλήρως την πρώτη δύναμη των εκλογών του Δεκεμβρίου 2025.
Θυμίζουμε ότι η παράταξη Ε.Φ.Φ.Α. του Κώστα Μανωλόπουλου:
✅ Αναδείχθηκε 1η δύναμη με 713 ψήφους (3 έδρες).
✅ Ο ίδιος ο Κώστας Μανωλόπουλος σάρωσε σε σταυρούς, όντας ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος σε ολόκληρη την Αττική (493 σταυροί).
Ωστόσο, η πρώτη παράταξη δεν κατέχει καμία θέση στο νέο προεδρείο, καθώς η συμμαχία των τεσσάρων «μοιράστηκε» τις θέσεις και την προεδρία με το μοντέλο της εναλλαγής ανά έτος, προκειμένου να μην αναλάβει ο πρώτος σε ψήφους.
Ερώτημα προς τους Συναδέλφους:
Πόσο μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του κλάδου μια διοίκηση που αλλάζει Πρόεδρο κάθε 12 μήνες και πώς επηρεάζει το κύρος του Συλλόγου η μη εκπροσώπηση της παράταξης που εμπιστεύτηκε η πλειοψηφία των φαρμακοποιών;
