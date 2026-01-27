farmakopoioi

Μετά από έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής συγκροτήθηκε σε σώμα τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026.Η συμφωνία που επιτεύχθηκε φέρνει στο φως μια πρωτοφανή ρύθμιση: την εκ περιτροπής προεδρία ανά έτος!Το Σχέδιο της «Εναλλασσόμενης» Προεδρίας:Προκειμένου να σφραγιστεί η συμμαχία των τεσσάρων παρατάξεων και να αποκλειστεί η πρώτη δύναμη από τη διοίκηση, συμφωνήθηκε η ... θέση του Προέδρου να αλλάζει χέρια κάθε χρόνο:1ο Έτος (Τώρα): Ηλίας Βασιλαδιώτης2ο Έτος: Στέλιος Καλογερόπουλος3ο Έτος: Ηλίας ΓιαννόγλουΗ Σύνθεση του Νέου Προεδρείου:Πρόεδρος: Ηλίας ΒασιλαδιώτηςΑντιπρόεδρος: Γιάννης ΔαγρέςΓραμματέας: Στέλιος ΚαλογερόπουλοςΤαμίας: Νίκος ΧατζημπιλαδέρηςΤο παράδοξο αυτής της συνεργασίας (Βασιλαδιώτης - Δαγρές - Καλογερόπουλος - Γιαννόγλου) είναι ότι αγνοεί πλήρως την πρώτη δύναμη των εκλογών του Δεκεμβρίου 2025.Θυμίζουμε ότι η παράταξη Ε.Φ.Φ.Α. του Κώστα Μανωλόπουλου:✅ Αναδείχθηκε 1η δύναμη με 713 ψήφους (3 έδρες).✅ Ο ίδιος ο Κώστας Μανωλόπουλος σάρωσε σε σταυρούς, όντας ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος σε ολόκληρη την Αττική (493 σταυροί).Ωστόσο, η πρώτη παράταξη δεν κατέχει καμία θέση στο νέο προεδρείο, καθώς η συμμαχία των τεσσάρων «μοιράστηκε» τις θέσεις και την προεδρία με το μοντέλο της εναλλαγής ανά έτος, προκειμένου να μην αναλάβει ο πρώτος σε ψήφους.Ερώτημα προς τους Συναδέλφους:Πόσο μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του κλάδου μια διοίκηση που αλλάζει Πρόεδρο κάθε 12 μήνες και πώς επηρεάζει το κύρος του Συλλόγου η μη εκπροσώπηση της παράταξης που εμπιστεύτηκε η πλειοψηφία των φαρμακοποιών;Farmakopoioi