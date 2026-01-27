





Σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και υπό συνθήκες απόλυτης διακριτικότητας βρίσκονται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, οι επαφές της Μπέττυς Μαγγίρα με το Star. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα πολύ κοντά, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά και το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας να συγκεντρώνει πλέον σοβαρές πιθανότητες.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα (zappit), οι συζητήσεις αφορούν μια συνολική συνεργασία, καθώς η παρουσιάστρια αποτελεί εδώ και καιρό πρόσωπο που το Star θα ήθελε να εντάξει στο δυναμικό του. Η παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα στη Eurovision με την ΕΡΤ, αλλά και τα σενάρια που την ήθελαν κοντά στο «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1, φαίνεται πως λειτούργησαν ως καταλύτης, επισπεύδοντας τις κινήσεις του καναλιού της Κηφισιάς.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, οι δύο πλευρές αναμένεται να δώσουν τα χέρια, ανοίγοντας έτσι νέο κύκλο σεναρίων γύρω από τον ρόλο που θα αναλάβει η παρουσιάστρια.

Πρώτη της επιλογή φαίνεται να είναι η επιστροφή στη βραδινή ζώνη, με μια εκπομπή που θα της επιτρέπει να αξιοποιήσει τόσο την εμπειρία της στην παρουσίαση όσο και τη σατιρική της πλευρά. Παράλληλα, το όνομά της έχει συνδεθεί κατά καιρούς με επιτυχημένα brands του Star, όπως το Shopping Star και το GNTM, γεγονός που γεννά ερωτήματα για πιθανές ανατροπές στον σχεδιασμό του σταθμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το reality μόδας.

Σε μια τηλεοπτική σεζόν που το Star δείχνει να επενδύει στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό του προγράμματός του, η Μπέττυ Μαγγίρα αντιμετωπίζεται ως ένα πρόσωπο με ξεκάθαρη τηλεοπτική ταυτότητα και εμπειρία, απόλυτα συμβατή με το προφίλ του καναλιού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς θα ξεκαθαρίσει αν οι συζητήσεις θα μετουσιωθούν σε επίσημη συμφωνία και ποιο θα είναι τελικά το τηλεοπτικό βήμα της παρουσιάστριας τη νέα σεζόν.

Πηγή: tvnea.com