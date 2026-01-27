ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα 26/01/2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Ξηρομέρου, κου Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου, κου Αλέξανδρου Γιώτη και της Προέδρου της Κοινότητας Αστακού, κας Αρετής Γριτσίπη και του Τεχνικού Συμβούλου του Λιμενικού Ταμείου, κου Θεοφάνη Καραγιάννη, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, κο Ευάγγελο Κυριαζόπουλο και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, με κύριο θέμα της λιμενικές υποδομές σε Μύτικα και Αστακό.....

