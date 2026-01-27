2026-01-27 09:13:42
Φωτογραφία για Συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Εργασίας και Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, του Δήμου Ξηρομέρου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείο Ναυτιλίας.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



 Την Δευτέρα 26/01/2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Ξηρομέρου, κου Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου, κου Αλέξανδρου Γιώτη και της Προέδρου της Κοινότητας Αστακού, κας Αρετής Γριτσίπη και του Τεχνικού Συμβούλου του Λιμενικού Ταμείου, κου Θεοφάνη Καραγιάννη, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, κο Ευάγγελο Κυριαζόπουλο και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, με κύριο θέμα της λιμενικές υποδομές σε Μύτικα και Αστακό.....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κλειδώνει η συνεργασία Μαγγίρα – Star;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κλειδώνει η συνεργασία Μαγγίρα – Star;
Τρένου έπεσε πάνω σε δέντρο στη γραμμή Πύργος - Κατάκολο - Τραυματίας ο μηχανοδηγός. Βίντεο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρένου έπεσε πάνω σε δέντρο στη γραμμή Πύργος - Κατάκολο - Τραυματίας ο μηχανοδηγός. Βίντεο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άρθρο γνώμης: Περί παρελθόντος..., εμμονής και επιμονής να φάμε τον λωτό της λησμονιάς και να ξεχάσουμε τι έγινε στον Δήμο Ξηρομέρου.
Άρθρο γνώμης: Περί παρελθόντος..., εμμονής και επιμονής να φάμε τον λωτό της λησμονιάς και να ξεχάσουμε τι έγινε στον Δήμο Ξηρομέρου.
Καραϊσκάκη Ξηρομέρου: Έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λιάλιος
Καραϊσκάκη Ξηρομέρου: Έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λιάλιος
Μαχαιράς Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας - Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Μαχαιράς Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας - Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Απ. Βαλτάς: Ποτέ δεν υπήρξε σκέψη από το Υπουργείο Υγείας για άρση της δυνατότητας επιστροφής εμβολίων
Απ. Βαλτάς: Ποτέ δεν υπήρξε σκέψη από το Υπουργείο Υγείας για άρση της δυνατότητας επιστροφής εμβολίων
Μαρία Αντουανέττα..... ο Δήμος Ξηρομέρου ! «Αν δεν έχει ο λαός ψωμί, ας φάει παντεσπάνι»
Μαρία Αντουανέττα..... ο Δήμος Ξηρομέρου ! «Αν δεν έχει ο λαός ψωμί, ας φάει παντεσπάνι»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΕΕ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟ Digital Networks Act
Η ΕΕ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟ Digital Networks Act
Πάτρα: Τέλος εποχής για το ιστορικό Μηχανοστάσιο του ΟΣΕ – «Γκρεμίστηκαν» κτίρια και μνήμες δεκαετιών
Πάτρα: Τέλος εποχής για το ιστορικό Μηχανοστάσιο του ΟΣΕ – «Γκρεμίστηκαν» κτίρια και μνήμες δεκαετιών
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΦΣΑ: Προεδρείο «Συνεργασίας» με εκ περιτροπής Πρόεδρο και αποκλεισμό της Πρώτης Παράταξης
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΦΣΑ: Προεδρείο «Συνεργασίας» με εκ περιτροπής Πρόεδρο και αποκλεισμό της Πρώτης Παράταξης
Συντάξεις: Τα νέα ποσά για 2.5 εκατ. συνταξιούχους - Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία
Συντάξεις: Τα νέα ποσά για 2.5 εκατ. συνταξιούχους - Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία
5 Φυτά για μπαλκόνια με ελάχιστο ήλιο
5 Φυτά για μπαλκόνια με ελάχιστο ήλιο