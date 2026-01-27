





Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και στην Αναστασία Ζάρκα και, αναφερόμενος στην περίοδο της συνεργασίας του με την Ελένη Μενεγάκη, δήλωσε…

«Τα χρόνια ήταν διαφορετικά, δεν είχαμε τόσες σκοτούρες, δεν έπρεπε να διαβάζεις τόσα πολλά πράγματα, δεν έπρεπε τόσο να ακτινολογείς τις καταστάσεις που βρίσκεσαι. Ήτανε αλλιώς τα χρόνια, ήτανε πιο ανέμελα γενικότερα. Είναι πραγματικά μία δουλειά, η πιο αβέβαιη από τις περισσότερες δουλειές που θα μπορούσε να κάνει οιοσδήποτε άνθρωπος, γιατί κάθε έξι μήνες λογοδοτείς στα αποτελέσματα που φέρνεις. Δεν ξέρεις αν θα είσαι του χρόνου, δεν ξέρεις αν θα συνεχίσεις. Είναι πολλά πράγματα που αυτά σε κάνουν και σε αλλάζουν και σε αλλοιώνουν και σαν χαρακτήρα. Δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα ναι επειδή είναι μια τηλεοπτική πρόταση, πρέπει και εμείς να δούμε αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες αυτού που μας ζητάνε».

Στην ερώτηση αν έχει προτείνει σε ένα κανάλι μία δική του ιδέα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απάντησε: «Πολλές φορές έχω προτείνει και έχω δει και πάρα πολλά πράγματα που ‘χω πει, δύο τρία ουσιαστικά έχω δει project που έχουνε γίνει με άλλους ανθρώπους».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει βοηθήσει ανθρώπους στον χώρο που να μην του το γύρισαν πίσω, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε: «Στην αρχή πάντοτε το βιώνεις αυτό το κομμάτι, αν βλέπεις την πορεία, ότι είναι ανάλογα τι πάστα ανθρώπου είσαι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από τόσα χρόνια, γιατί μου ‘κανε και μένα εντύπωση, πως πολύς κόσμος σε πάρα πολλά πράγματα με υπερασπίστηκε, χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που έλεγα πάντοτε και είχα τις αρχές από το σπίτι μου, η αξία σου πάντοτε θα φανεί, αργά ή γρήγορα, με αυτό που έχεις σπείρει».

