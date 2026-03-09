2026-03-09 10:20:42
Φωτογραφία για «Μπλε ώρες»: Νέες δυνατές προσθήκες στο καστ της σειράς του Ανδρέας Γεωργίου
Σε τροχιά προετοιμασίας για την έναρξη των γυρισμάτων μπαίνει η νέα δραματική σειρά «Μπλε ώρες», με τον Ανδρέας Γεωργίου να ετοιμάζει ήδη το καστ που θα στελεχώσει τη μεγάλη παραγωγή του Mega Channel για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Η σειρά προορίζεται να πάρει τη σκυτάλη από τη δημοφιλή καθημερινή παραγωγή «Γη της ελιάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, σημαντική προσθήκη στο καστ αποτελεί η Ιζαμπέλα Φούλοπ, η οποία την επόμενη σεζόν μετακινείται από τον Alpha στο Mega. Η νεαρή ηθοποιός, που φέτος συμμετέχει στη σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», συμφώνησε με την ομάδα δημιουργών της νέας παραγωγής και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παράλληλα, στο καστ εντάσσεται και ο καταξιωμένος ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Ο αγαπητός καλλιτέχνης αποδέχθηκε την πρόταση των δημιουργών – του Ανδρέας Γεωργίου, του Κούλης Νικολάου και της Βάνα Δημητρίου – και θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε καθημερινή τηλεοπτική σειρά.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να οριστικοποιηθούν και τα υπόλοιπα ονόματα που θα πλαισιώσουν το καστ της σειράς «Μπλε ώρες», η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα δυνατά χαρτιά του Mega στο πρόγραμμα της νέας σεζόν.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Προγραμματισμός έκπληξη για την σειρά Super Ήρωες του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Προγραμματισμός έκπληξη για την σειρά Super Ήρωες του ΑΝΤ1
Παρέμβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας της PGEU στη θεματική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παρέμβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας της PGEU στη θεματική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες επικουρικές για το 2026
Συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες επικουρικές για το 2026
Μικρότερα σπίτια: νέες συνήθειες στέγασης
Μικρότερα σπίτια: νέες συνήθειες στέγασης
Μπέσσυ Μάλφα: «Απολαμβάνω το
Μπέσσυ Μάλφα: «Απολαμβάνω το "Έχω παιδιά", είναι μια πολύ ωραία σειρά - Dream team το καστ του "Κάμπινγκ"»
«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των πρώτων 3 επεισοδίων της νέας δραματικής σειράς εποχής της ΕΡΤ
«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των πρώτων 3 επεισοδίων της νέας δραματικής σειράς εποχής της ΕΡΤ
«Κάμπινγκ»: Οι πρώτες εικόνες από τα παρασκήνια της νέας σειράς του MEGA
«Κάμπινγκ»: Οι πρώτες εικόνες από τα παρασκήνια της νέας σειράς του MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2026 για τέσσερα (4) άτομα στο Κοινωνικό Συσσίτιο. Ενστάσεις εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών.
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2026 για τέσσερα (4) άτομα στο Κοινωνικό Συσσίτιο. Ενστάσεις εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών.
Από την πολυκατοικία της αντιπαροχής στη σύγχρονη αστική ανάπτυξη
Από την πολυκατοικία της αντιπαροχής στη σύγχρονη αστική ανάπτυξη
FLAT HUNTERS: Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα;
FLAT HUNTERS: Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα;
Τέλη Μαΐου προκηρύσσονται έργα μισού δισ. στον σιδηρόδρομο
Τέλη Μαΐου προκηρύσσονται έργα μισού δισ. στον σιδηρόδρομο
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ entry-level PCΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΤΟ 2028
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ entry-level PCΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΤΟ 2028