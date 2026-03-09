2026-03-09 10:20:42

Σε τροχιά προετοιμασίας για την έναρξη των γυρισμάτων μπαίνει η νέα δραματική σειρά «Μπλε ώρες», με τον Ανδρέας Γεωργίου να ετοιμάζει ήδη το καστ που θα στελεχώσει τη μεγάλη παραγωγή του Mega Channel για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Η σειρά προορίζεται να πάρει τη σκυτάλη από τη δημοφιλή καθημερινή παραγωγή «Γη της ελιάς».



Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, σημαντική προσθήκη στο καστ αποτελεί η Ιζαμπέλα Φούλοπ, η οποία την επόμενη σεζόν μετακινείται από τον Alpha στο Mega. Η νεαρή ηθοποιός, που φέτος συμμετέχει στη σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», συμφώνησε με την ομάδα δημιουργών της νέας παραγωγής και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.



Παράλληλα, στο καστ εντάσσεται και ο καταξιωμένος ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Ο αγαπητός καλλιτέχνης αποδέχθηκε την πρόταση των δημιουργών – του Ανδρέας Γεωργίου, του Κούλης Νικολάου και της Βάνα Δημητρίου – και θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε καθημερινή τηλεοπτική σειρά.



Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να οριστικοποιηθούν και τα υπόλοιπα ονόματα που θα πλαισιώσουν το καστ της σειράς «Μπλε ώρες», η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα δυνατά χαρτιά του Mega στο πρόγραμμα της νέας σεζόν.



tvnea.com



