2026-03-12 18:03:05
Φωτογραφία για H σειρά «ΜΟΝΚ» πότε κάνει πρεμιέρα στο MAK tv;



 H σειρά «ΜΟΝΚ», που γνώρισε τεράστια επιτυχία και απέσπασε πολλά βραβεία, έρχεται από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 19:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στο ΜΑΚ TV.

Ο Adrian Monk, τον οποίο υποδύεται ο Tony Shalhoub που τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα και πολλαπλά Emmy Awards για την ερμηνεία του, είναι ένας ήρωας ταυτόχρονα ιδιοφυής, εύθραυστος, αστείος και βαθιά ανθρώπινος.

Ο ντετέκτιβ Μονκ ήταν ένας λαμπρός αστυνομικός… μέχρι που η ζωή του διαλύθηκε. Ο τραγικός θάνατος της αγαπημένης του συζύγου από βόμβα, τον οδηγεί σε νευρικό κλονισμό. Αναπτύσσει ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD) και αμέτρητες φοβίες: Μικρόβια, Σκοτάδι, Ύψη, Οδοντίατροι …και σχεδόν οτιδήποτε υπάρχει στον πλανήτη! Απολύεται από την αστυνομία, αλλά το μυαλό του παραμένει αξεπέραστο. Έτσι επιστρέφει ως ιδιωτικός σύμβουλος, αναλαμβάνοντας τις πιο περίπλοκες υποθέσεις — πάντα με τη βοήθεια των πιστών βοηθών του.

Ο Monk είναι γνωστός για την απίστευτη ικανότητά του να παρατηρεί λεπτομέρειες και να επιλύει μυστήρια, όπως ο Σέρλοκ Χολμς, ενώ η εμμονή του με την καθαριότητα και την τάξη θυμίζει τον Ηρακλή Πουαρό. Ο Monk βλέπει αυτό που οι άλλοι αγνοούν, καθώς η ιδιοφυΐα του κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Η σειρά «Monk» ισορροπεί μαεστρικά ανάμεσα στο αστυνομικό μυστήριο, το χιούμορ και το ανθρώπινο δράμα. Κάθε επεισόδιο είναι ένα παζλ γεμάτο ανατροπές, ενώ παράλληλα ξεδιπλώνεται η ευαίσθητη και συχνά τρυφερή προσωπική ζωή των χαρακτήρων. Το «Monk» δεν είναι μόνο μια αστυνομική σειρά που επιλύει εγκλήματα. Είναι μία παραγωγή που αναφέρεται στην απώλεια, στην επιμονή, στη φιλία και την προσπάθεια να ξαναβρείς τον εαυτό σου όταν όλα μοιάζουν διαλυμένα.

«ΜΟΝΚ»

Πρεμιέρα Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 19:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στο ΜΑΚ TV.

TRAILER: https://www.maktv.gr/monk

Συντελεστές

Αστυνομική σειρά αμερικάνικης παραγωγής 2002

ΔΗΜΟΥΡΓΟΣ : Andy Breckman

ΠΑΙΖΟΥΝ: Tony Shalhoub, Bitty Schram, Jason Gray-Stanford,Ted Levine, Traylor Howard





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ιρλανδία: 3.000 κοινοτικοί φαρμακοποιοί σε νέο εθνικό πρόγραμμα – το φαρμακείο της γειτονιάς αποκτά ακόμη πιο ισχυρό κλινικό ρόλο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ιρλανδία: 3.000 κοινοτικοί φαρμακοποιοί σε νέο εθνικό πρόγραμμα – το φαρμακείο της γειτονιάς αποκτά ακόμη πιο ισχυρό κλινικό ρόλο
Ευθύμιος Μυλωνίδης : Συνεχίζεται η μεγάλη οικολογική καταστροφή στον Άγιο Νικόλαο. Θα ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι?
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ευθύμιος Μυλωνίδης : Συνεχίζεται η μεγάλη οικολογική καταστροφή στον Άγιο Νικόλαο. Θα ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι?
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Markos by Night κάνει πρεμιέρα στο MEGA - Τι θα δούμε αυτό το Σάββατο;
Το Markos by Night κάνει πρεμιέρα στο MEGA - Τι θα δούμε αυτό το Σάββατο;
Προγραμματισμός έκπληξη για την σειρά Super Ήρωες του ΑΝΤ1
Προγραμματισμός έκπληξη για την σειρά Super Ήρωες του ΑΝΤ1
Η πολιτική σύγκρουση πατέρα και γιου γίνεται σειρά στη νέα μίνι παραγωγή “Debate”
Η πολιτική σύγκρουση πατέρα και γιου γίνεται σειρά στη νέα μίνι παραγωγή “Debate”
«f+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη – Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει πρεμιέρα
«f+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη – Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει πρεμιέρα
Το «CINDERELA NIGHTS» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
Το «CINDERELA NIGHTS» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στους σιδηροδρόμους της Ουκρανίας
Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στους σιδηροδρόμους της Ουκρανίας
Τζιτζικώστας: «Απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη
Τζιτζικώστας: «Απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη
Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα Σχολή Θετικών Επιστημών
Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα Σχολή Θετικών Επιστημών
Σήμα κινδύνου από τους αρτοποιούς – Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης
Σήμα κινδύνου από τους αρτοποιούς – Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης
Bloomberg: To Ιράν πολεμά, αλλά ξεμένει από…νερό
Bloomberg: To Ιράν πολεμά, αλλά ξεμένει από…νερό