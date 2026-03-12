





H σειρά «ΜΟΝΚ», που γνώρισε τεράστια επιτυχία και απέσπασε πολλά βραβεία, έρχεται από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 19:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στο ΜΑΚ TV.

Ο Adrian Monk, τον οποίο υποδύεται ο Tony Shalhoub που τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα και πολλαπλά Emmy Awards για την ερμηνεία του, είναι ένας ήρωας ταυτόχρονα ιδιοφυής, εύθραυστος, αστείος και βαθιά ανθρώπινος.

Ο ντετέκτιβ Μονκ ήταν ένας λαμπρός αστυνομικός… μέχρι που η ζωή του διαλύθηκε. Ο τραγικός θάνατος της αγαπημένης του συζύγου από βόμβα, τον οδηγεί σε νευρικό κλονισμό. Αναπτύσσει ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD) και αμέτρητες φοβίες: Μικρόβια, Σκοτάδι, Ύψη, Οδοντίατροι …και σχεδόν οτιδήποτε υπάρχει στον πλανήτη! Απολύεται από την αστυνομία, αλλά το μυαλό του παραμένει αξεπέραστο. Έτσι επιστρέφει ως ιδιωτικός σύμβουλος, αναλαμβάνοντας τις πιο περίπλοκες υποθέσεις — πάντα με τη βοήθεια των πιστών βοηθών του.

Ο Monk είναι γνωστός για την απίστευτη ικανότητά του να παρατηρεί λεπτομέρειες και να επιλύει μυστήρια, όπως ο Σέρλοκ Χολμς, ενώ η εμμονή του με την καθαριότητα και την τάξη θυμίζει τον Ηρακλή Πουαρό. Ο Monk βλέπει αυτό που οι άλλοι αγνοούν, καθώς η ιδιοφυΐα του κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Η σειρά «Monk» ισορροπεί μαεστρικά ανάμεσα στο αστυνομικό μυστήριο, το χιούμορ και το ανθρώπινο δράμα. Κάθε επεισόδιο είναι ένα παζλ γεμάτο ανατροπές, ενώ παράλληλα ξεδιπλώνεται η ευαίσθητη και συχνά τρυφερή προσωπική ζωή των χαρακτήρων. Το «Monk» δεν είναι μόνο μια αστυνομική σειρά που επιλύει εγκλήματα. Είναι μία παραγωγή που αναφέρεται στην απώλεια, στην επιμονή, στη φιλία και την προσπάθεια να ξαναβρείς τον εαυτό σου όταν όλα μοιάζουν διαλυμένα.

«ΜΟΝΚ»

TRAILER: https://www.maktv.gr/monk

Συντελεστές

Αστυνομική σειρά αμερικάνικης παραγωγής 2002

ΔΗΜΟΥΡΓΟΣ : Andy Breckman

ΠΑΙΖΟΥΝ: Tony Shalhoub, Bitty Schram, Jason Gray-Stanford,Ted Levine, Traylor Howard







Πηγή: tvnea.com