Η χρήση της μπανιέρας μπορεί να γίνει μια διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη, έως και επικίνδυνη, για ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα. Η αντικατάστασή της με ντουζιέρα, που αποτελεί την πιο συνήθη επιλογή σε τέτοιες περιπτώσεις, εκτός του κόστους, είναι μια από τις εργασίες ανακαίνισης με τα περισσότερα μερεμέτια, μπάζα κλπ ενώ μια μικρή παρέμβαση με κόψιμο της μπανιέρας μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση χωρίς να απαιτηθεί αντικατάστασή της.

Με το κόψιμο αφαιρείται ένα τμήμα του εμπρός ψηλού μέρους της μπανιέρας, έτσι που να δημιουργηθεί ένα χαμηλό σκαλοπάτι, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει σε μια ντουζιέρα. 

Το σημείο κοπής επενδύεται και στεγανοποιείται, ενώ η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ώρες.  

Η μετατροπή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μπανιέρες κατασκευασμένες από κάθε είδους υλικό και όποιου σχήματος, ενώ το σημείο κοπής καθώς και το μήκος του ανοίγματος είναι θέμα προσωπικής επιλογής. 


Η χρήση κουρτίνας μπάνιου, όπως και σε μια συμβατική μπανιέρα, εξασφαλίζει την λειτουργικότητα του χώρου μπορεί όμως να τοποθετηθεί και τζάμι περιμετρικά της μπανιέρας ή σε ένα τμήμα της, ανάλογα με τον γενικό της σχεδιασμό. 

Στο σημείο κοπής μπορεί επίσης να τοποθετηθεί ένα πλαστικό πορτάκι, που επίσης εξασφαλίζει στεγανότητα, αν αυτό κρίνεται περισσότερο λειτουργικό, ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων που χρησιμοποιούν τον χώρο. 

Η διαδικασία κοψίματος μπανιέρας πραγματοποιείται από τις περισσότερες εταιρίες που αναλαμβάνουν συντηρήσεις και επισμαλτώσεις ειδών μπάνιου με κόστος από 200-400 ανά περίπτωση, ανάλογα με το μέγεθος, το υλικό και τον σχεδιασμό της μπανιέρας. 

