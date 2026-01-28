2026-01-28 14:08:49

Οι Ρώσοι χτύπησαν αμαξοστοιχία στην περιφέρεια του Χαρκόβου με 200 επιβαίνοντες, το βράδυ της Τρίτης. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με απολογισμό άλλους δύο νεκρούς κοντά στο Κίεβο protagon.grΑκόμα ένα έγκλημα κατά ουκρανών αμάχων διέπραξαν οι Ρώσοι το βράδυ της Τρίτης, όταν χτύπησαν επιβατική αμαξοστοιχία στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ