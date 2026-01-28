2026-01-28 09:41:12

Η Ματθίλδη Μαγγίρα μίλησε για το είδος της επιθεώρησης, με αφορμή την παράσταση «Ούτε μπρος ούτε πίσω» του Μιχάλη Ρέππα και του Θανάση Παπαθανασίου, που πρωταγωνιστεί.



Όπως ανέφερε η γνωστή ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη, η επιθεώρηση είναι ένα απαιτητικό είδος, το οποίο δεν μπορούν να το παίξουν όλοι οι ηθοποιοί. Επίσης, η Ματθίλδη Μαγγίρα είπε ότι διαφωνεί με την πολιτική ορθότητα και ανέφερε ότι κάποιοι την έχουν αποκαλέσει «χτικιάρα» επειδή είναι αδύνατη.



«Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούν όλοι οι ηθοποιοί να παίξουν επιθεώρηση. Πρέπει να το έχεις. Η διαφορά της με οποιοδήποτε άλλο θεατρικό είδος είναι ότι καταργεί τον “τέταρτο τοίχο”. Την αγαπώ την επιθεώρηση.



Νομίζω πως τώρα είναι η εποχή της με όλα αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως», είπε αρχικά η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα.



«Διαφωνώ κάθετα με την πολιτική ορθότητα. Κατά τη γνώμη μου, το political correct έρχεται να νομιμοποιήσει το ψυχολογικό πρόβλημα της κοινωνίας. Επειδή είμαι αδύνατη, κάποιοι στην τηλεόραση με έχουν αποκαλέσει “χτικιάρα”. Γέλασα, δεν παρεξηγήθηκα. Μια άλλη γυναίκα, όμως, μπορεί να αντιδρούσε αλλιώς.



Δεν είμαστε όλοι ευγενικές ψυχές, ούτε θα μας κάνει η πολιτική ορθότητα. Το θέμα είναι να γίνουμε επί της ουσίας. Αν λύσουμε τα προβλήματα μέσα μας, κανείς δεν θα μπορεί να μας βλάψει, ό,τι και να μας πει», πρόσθεσε η Ματθίλδη Μαγγίρα.



tvnea.com



