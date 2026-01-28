2026-01-28 09:41:12
Φωτογραφία για Ματθίλδη Μαγγίρα: Kάποιοι στην τηλεόραση με έχουν αποκαλέσει “χτικιάρα”
Η Ματθίλδη Μαγγίρα μίλησε για το είδος της επιθεώρησης, με αφορμή την παράσταση «Ούτε μπρος ούτε πίσω» του Μιχάλη Ρέππα και του Θανάση Παπαθανασίου, που πρωταγωνιστεί.

Όπως ανέφερε η γνωστή ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη, η επιθεώρηση είναι ένα απαιτητικό είδος, το οποίο δεν μπορούν να το παίξουν όλοι οι ηθοποιοί. Επίσης, η Ματθίλδη Μαγγίρα είπε ότι διαφωνεί με την πολιτική ορθότητα και ανέφερε ότι κάποιοι την έχουν αποκαλέσει «χτικιάρα» επειδή είναι αδύνατη.

«Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούν όλοι οι ηθοποιοί να παίξουν επιθεώρηση. Πρέπει να το έχεις. Η διαφορά της με οποιοδήποτε άλλο θεατρικό είδος είναι ότι καταργεί τον “τέταρτο τοίχο”. Την αγαπώ την επιθεώρηση.

Νομίζω πως τώρα είναι η εποχή της με όλα αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως», είπε αρχικά η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα.

«Διαφωνώ κάθετα με την πολιτική ορθότητα. Κατά τη γνώμη μου, το political correct έρχεται να νομιμοποιήσει το ψυχολογικό πρόβλημα της κοινωνίας. Επειδή είμαι αδύνατη, κάποιοι στην τηλεόραση με έχουν αποκαλέσει “χτικιάρα”. Γέλασα, δεν παρεξηγήθηκα. Μια άλλη γυναίκα, όμως, μπορεί να αντιδρούσε αλλιώς.

Δεν είμαστε όλοι ευγενικές ψυχές, ούτε θα μας κάνει η πολιτική ορθότητα. Το θέμα είναι να γίνουμε επί της ουσίας. Αν λύσουμε τα προβλήματα μέσα μας, κανείς δεν θα μπορεί να μας βλάψει, ό,τι και να μας πει», πρόσθεσε η Ματθίλδη Μαγγίρα. 

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Προβάδισμα για MEGA απο κοντά ο ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Προβάδισμα για MEGA απο κοντά ο ΣΚΑΪ
«Η Αυτοψία στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Η Αυτοψία στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τηλεόραση είναι η πιο αβέβαιη δουλειά -έχω δει project που έχω προτείνει εγώ να γίνονται με άλλους
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τηλεόραση είναι η πιο αβέβαιη δουλειά -έχω δει project που έχω προτείνει εγώ να γίνονται με άλλους
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
Κλειδώνει η συνεργασία Μαγγίρα – Star;
Κλειδώνει η συνεργασία Μαγγίρα – Star;
ΑΝΤ1: Αυλαία για το «5Χ5» – Το «Flat Hunters» φέρνει τη μάχη των μεσιτών στην ελληνική τηλεόραση
ΑΝΤ1: Αυλαία για το «5Χ5» – Το «Flat Hunters» φέρνει τη μάχη των μεσιτών στην ελληνική τηλεόραση
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση . Δαπάνες 121.329,33 ευρώ σε κτίρια για δυο Δομές , οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν; Η υπόθεση χρήζει ναι ή όχι πολλαπλού ελέγχου; Έχουν ή δεν έχουν πολλοί ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα;
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση . Δαπάνες 121.329,33 ευρώ σε κτίρια για δυο Δομές , οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν; Η υπόθεση χρήζει ναι ή όχι πολλαπλού ελέγχου; Έχουν ή δεν έχουν πολλοί ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Το Πρωινό» κρατά τα ηνία – χαμηλές πτήσεις για τους υπόλοιπους
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Το Πρωινό» κρατά τα ηνία – χαμηλές πτήσεις για τους υπόλοιπους
Μεσημεριανή ζώνη: Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» οδηγεί την κούρσα
Μεσημεριανή ζώνη: Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» οδηγεί την κούρσα
Ο απλός τρόπος για να διευκολύνετε την πρόσβαση στην μπανιέρα
Ο απλός τρόπος για να διευκολύνετε την πρόσβαση στην μπανιέρα
Ποια είναι τα (φετινά) ορόσημα για τον Σιδηρόδρομο -θεσμικές παρεμβάσεις
Ποια είναι τα (φετινά) ορόσημα για τον Σιδηρόδρομο -θεσμικές παρεμβάσεις
Τετάρτη, 28/1/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 28/1/2026: Εργασίες ημέρας