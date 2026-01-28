2026-01-28 13:48:32
Φωτογραφία για Μετρό Θεσσαλονίκης: Συνεχίζονται οι αφίξεις νέων συρμών -Στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας ο ένατος –Πότε θα διακοπεί η κυκλοφορία
Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο αμαξοστάσιο του Μετρό στην Πυλαία, κατέφθασε χθες τα ξημερώματα ο ένατος, από τους συνολικά 15 καινούριους συρμούς, που προμηθεύεται η Ελληνικό Μετρό. Μετά από μια μικρή διακοπή στην άφιξη των τρένων από την Ιταλία, καθώς το εργοστάσιο που τους παράγει ήταν κλειστό λόγω των Χριστουγέννων, άρχισε και πάλι η διαδικασία παράδοσής τους στην Ελλάδα.Ντόνια sidirodromikanea
Το πρώτο σχολείο στην απελευθερωμένη Βόνιτσα - Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
Το πρώτο σχολείο στην απελευθερωμένη Βόνιτσα - Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
Τρένα: «Μπαλάκι» οι ευθύνες για ένα, ακόμη, δέντρο που έπεσε στις ράγες
Τρένα: «Μπαλάκι» οι ευθύνες για ένα, ακόμη, δέντρο που έπεσε στις ράγες
100 Δόκιμοι Πυροσβέστες της Πτολεμαΐδας στο Μετρό Θεσσαλονίκης.
Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια των νέων υπερσύγχρονων τρένων της Hellenic Train - Στοίχημα η αναβάθμιση των υποδομών για την πλήρη αξιοποίησή τους
Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Μετρό Θεσσαλονίκης: Σχέδιο για περιβαλλοντικό τέλος στην έκδοση εισιτηρίων και επιβράβευση για την επαναφόρτισή τους
Κυρανάκης: Συνεχίζονται αδιάκοπα στις εργασίες αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης
Οδηγός χρήσης για την ηλεκτρονική υποβολή εκτελεσμένων συνταγών του Προγράμματος Πρόληψης Παχυσαρκίας
«Η Αυτοψία στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων»
Ματθίλδη Μαγγίρα: Kάποιοι στην τηλεόραση με έχουν αποκαλέσει “χτικιάρα”
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Προβάδισμα για MEGA απο κοντά ο ΣΚΑΪ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Το Πρωινό» κρατά τα ηνία – χαμηλές πτήσεις για τους υπόλοιπους
