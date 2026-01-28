2026-01-28 13:48:32

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο αμαξοστάσιο του Μετρό στην Πυλαία, κατέφθασε χθες τα ξημερώματα ο ένατος, από τους συνολικά 15 καινούριους συρμούς, που προμηθεύεται η Ελληνικό Μετρό. Μετά από μια μικρή διακοπή στην άφιξη των τρένων από την Ιταλία, καθώς το εργοστάσιο που τους παράγει ήταν κλειστό λόγω των Χριστουγέννων, άρχισε και πάλι η διαδικασία παράδοσής τους στην Ελλάδα.Ντόνια sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ