Μετρό Θεσσαλονίκης: Συνεχίζονται οι αφίξεις νέων συρμών -Στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας ο ένατος –Πότε θα διακοπεί η κυκλοφορία
2026-01-28 13:48:32
Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο αμαξοστάσιο του Μετρό στην Πυλαία, κατέφθασε χθες τα ξημερώματα ο ένατος, από τους συνολικά 15 καινούριους συρμούς, που προμηθεύεται η Ελληνικό Μετρό. Μετά από μια μικρή διακοπή στην άφιξη των τρένων από την Ιταλία, καθώς το εργοστάσιο που τους παράγει ήταν κλειστό λόγω των Χριστουγέννων, άρχισε και πάλι η διαδικασία παράδοσής τους στην Ελλάδα.Ντόνια sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤο πρώτο σχολείο στην απελευθερωμένη Βόνιτσα - Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ