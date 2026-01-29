2026-01-29 08:17:38
Φωτογραφία για Η Ισπανία προβλέπει πλήρη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής που έφερε τραγωδία σε 10 ημέρες
Η Ισπανία στοχεύει να επαναφέρει εντός 10 ημερών την πλήρη λειτουργία μιας βασικής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, όπου μια σύγκρουση μεταξύ δύο τρένων σκότωσε 45 ανθρώπους, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Μεταφορών..france24.comΗ καταστροφή της 18ης Ιανουαρίου στη νότια περιοχή της Ανδαλουσίας είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ευρώπη αυτόν τον αιώνα Η sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Από Αθήνα για Ευρώπη με τρένο: Το mega-μετρό αλλάζει τα ταξίδια.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Από Αθήνα για Ευρώπη με τρένο: Το mega-μετρό αλλάζει τα ταξίδια.
Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απαλλοτριώσεις για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο στον Έβρο
Απαλλοτριώσεις για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο στον Έβρο
Η Ισπανία θα χορηγήσει αποζημιώσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ στα θύματα του θανατηφόρου τρένου υψηλής ταχύτητας
Η Ισπανία θα χορηγήσει αποζημιώσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ στα θύματα του θανατηφόρου τρένου υψηλής ταχύτητας
Σαββίδης για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι δικά μας παιδιά – Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο»
Σαββίδης για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι δικά μας παιδιά – Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο»
Η Ισπανία μειώνει προσωρινά το όριο ταχύτητας στο τρένο υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Βαρκελώνης λόγω βλάβης στις γραμμές
Η Ισπανία μειώνει προσωρινά το όριο ταχύτητας στο τρένο υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Βαρκελώνης λόγω βλάβης στις γραμμές
Σαμποτάζ και χαμένα κεφάλαια: Παραπλανητικοί ισχυρισμοί εξαπλώνονται για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία
Σαμποτάζ και χαμένα κεφάλαια: Παραπλανητικοί ισχυρισμοί εξαπλώνονται για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά για τους νέους συρμούς [εικόνες]
Hellenic Train: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά για τους νέους συρμούς [εικόνες]
Συναγερμός στο OPEN: Διακόπηκε η «Κοινωνία Άνω Κάτω» μετά από τηλεφώνημα για βόμβα
Συναγερμός στο OPEN: Διακόπηκε η «Κοινωνία Άνω Κάτω» μετά από τηλεφώνημα για βόμβα
Είναι δύσκολο το Φυσικό Αθήνας; Μύθοι και αλήθειες!
Είναι δύσκολο το Φυσικό Αθήνας; Μύθοι και αλήθειες!
CYMATICS: Science Vs. Music
CYMATICS: Science Vs. Music
Απόστολος Ν Πανταζής : Απαιτείται υπευθυνότητα
Απόστολος Ν Πανταζής : Απαιτείται υπευθυνότητα