2026-01-29 08:17:38

Η Ισπανία στοχεύει να επαναφέρει εντός 10 ημερών την πλήρη λειτουργία μιας βασικής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, όπου μια σύγκρουση μεταξύ δύο τρένων σκότωσε 45 ανθρώπους, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Μεταφορών..france24.comΗ καταστροφή της 18ης Ιανουαρίου στη νότια περιοχή της Ανδαλουσίας είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ευρώπη αυτόν τον αιώνα Η sidirodromikanea

