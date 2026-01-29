Απρόσμενη διακοπή σημειώνεται αυτή την ώρα στη ζωντανή μετάδοση της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω» του OPEN, έπειτα από τηλεφώνημα που έκανε λόγο για τοποθέτηση βόμβας στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί άμεσα σε συναγερμό, ενεργοποιώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Για καθαρά προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η εκκένωση του κτιρίου, ενώ παράλληλα διεκόπη η κανονική ροή του προγράμματος.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικό κλιμάκιο, το οποίο πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους στους χώρους του σταθμού.







Πηγή: tvnea.com