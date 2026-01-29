2026-01-29 02:02:30
Φωτογραφία για Συναγερμός στο OPEN: Διακόπηκε η «Κοινωνία Άνω Κάτω» μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

 



Απρόσμενη διακοπή σημειώνεται αυτή την ώρα στη ζωντανή μετάδοση της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω» του OPEN, έπειτα από τηλεφώνημα που έκανε λόγο για τοποθέτηση βόμβας στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί άμεσα σε συναγερμό, ενεργοποιώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Για καθαρά προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η εκκένωση του κτιρίου, ενώ παράλληλα διεκόπη η κανονική ροή του προγράμματος.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικό κλιμάκιο, το οποίο πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους στους χώρους του σταθμού. 







Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
CYMATICS: Science Vs. Music
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
CYMATICS: Science Vs. Music
Είναι δύσκολο το Φυσικό Αθήνας; Μύθοι και αλήθειες!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Είναι δύσκολο το Φυσικό Αθήνας; Μύθοι και αλήθειες!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη – Το «Κοινωνία Ώρα Mega» τραβά μπροστά, ο ανταγωνισμός κοιτά από μακριά
Πρωινή ενημερωτική ζώνη – Το «Κοινωνία Ώρα Mega» τραβά μπροστά, ο ανταγωνισμός κοιτά από μακριά
Μεσημεριανή ζώνη – Ισοπαλία κορυφής και χάος από κάτω
Μεσημεριανή ζώνη – Ισοπαλία κορυφής και χάος από κάτω
ΣΤΟ ΤΙΚ ΤΟΚ ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΡΡΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΟ ΤΙΚ ΤΟΚ ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΡΡΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: η «Κοινωνία Ώρα MEGA» ανεβάζει ταχύτητα...
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: η «Κοινωνία Ώρα MEGA» ανεβάζει ταχύτητα...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» κρατά την κορυφή, σφιχτή μάχη από κάτω
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» κρατά την κορυφή, σφιχτή μάχη από κάτω
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απόστολος Ν Πανταζής : Απαιτείται υπευθυνότητα
Απόστολος Ν Πανταζής : Απαιτείται υπευθυνότητα
ECDC: Γιατί έγινε ανάκληση βρεφικού γάλακτος - Τι είναι η τοξίνη σερεουλίδη
ECDC: Γιατί έγινε ανάκληση βρεφικού γάλακτος - Τι είναι η τοξίνη σερεουλίδη
Διαγωνισμός βιολογίας για μαθητές
Διαγωνισμός βιολογίας για μαθητές
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το νέο τρένο Coradia Stream της Hellenic Train. Εικόνες
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το νέο τρένο Coradia Stream της Hellenic Train. Εικόνες
Ζεστή και κομψή διαμόρφωση σε 51τμ
Ζεστή και κομψή διαμόρφωση σε 51τμ