2026-02-27 14:39:00
Φωτογραφία για Τέμπη: ''Η Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία'', λέει η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας
"Πέρασα από πολλές φάσεις, υποτίθεται πως νιώθω λίγο πιο δικαιωμένη από την περσινή επέτειο, που υπήρχαν διάφορα σενάρια και προσπάθησαν να ενοχοποιήσουν το παιδί μου", δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Σταυρούλα Καρύδη, μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με τρένο στα Τέμπη.thetoc.grΗ ίδια μιλώντας στα Παραπολιτικά fm 90,1 -μια ημέρα πριν τη συμπλήρωση τριών ετών από την sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γερμανικός σιδηρόδρομος και συνδικάτο κατέληξαν σε συμφωνία για τους μισθούς, αποτρέποντας τις απεργίες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γερμανικός σιδηρόδρομος και συνδικάτο κατέληξαν σε συμφωνία για τους μισθούς, αποτρέποντας τις απεργίες
Παρασκευή, 27/2/2026: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παρασκευή, 27/2/2026: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση Π.Φ.Σ. για τις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2026 για τη συμπλήρωση των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών
Ανακοίνωση Π.Φ.Σ. για τις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2026 για τη συμπλήρωση των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών
Μαζεύουν υπογραφές – λέει – για να φύγει ο Άδωνις Γεωργιάδης από το Υπουργείο Υγείας
Μαζεύουν υπογραφές – λέει – για να φύγει ο Άδωνις Γεωργιάδης από το Υπουργείο Υγείας
Τέμπη – Δίκη για τα βίντεο: Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή
Τέμπη – Δίκη για τα βίντεο: Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή
Κυρανάκης στη Βουλή: Κατά προτεραιότητα οι διαθέσιμοι πόροι για να μην ξαναέχουμε ποτέ Τέμπη
Κυρανάκης στη Βουλή: Κατά προτεραιότητα οι διαθέσιμοι πόροι για να μην ξαναέχουμε ποτέ Τέμπη
Τραγωδία Τεμπών: Η Ένωση Δικαστών καταγγέλλει πολιτική εκμετάλλευση της δίκης
Τραγωδία Τεμπών: Η Ένωση Δικαστών καταγγέλλει πολιτική εκμετάλλευση της δίκης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι σταθμοί που θα ανασταλεί προσωρινά αύριο η λειτουργία τους
Οι σταθμοί που θα ανασταλεί προσωρινά αύριο η λειτουργία τους
Ο σιδηρόδρομος Βουδαπέστης-Βελιγραδίου επανεκκινεί τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ουγγαρία
Ο σιδηρόδρομος Βουδαπέστης-Βελιγραδίου επανεκκινεί τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ουγγαρία
Σχετικά με την κατάθεση των συνταγών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους της Πλατφόρμας των ΦΥΚ μηνός Φεβρουαρίου 2026
Σχετικά με την κατάθεση των συνταγών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους της Πλατφόρμας των ΦΥΚ μηνός Φεβρουαρίου 2026
Ανακοίνωση Π.Φ.Σ. για τις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2026 για τη συμπλήρωση των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών
Ανακοίνωση Π.Φ.Σ. για τις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2026 για τη συμπλήρωση των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα MEGA»