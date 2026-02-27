2026-02-27 14:39:00

"Πέρασα από πολλές φάσεις, υποτίθεται πως νιώθω λίγο πιο δικαιωμένη από την περσινή επέτειο, που υπήρχαν διάφορα σενάρια και προσπάθησαν να ενοχοποιήσουν το παιδί μου", δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Σταυρούλα Καρύδη, μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με τρένο στα Τέμπη.thetoc.grΗ ίδια μιλώντας στα Παραπολιτικά fm 90,1 -μια ημέρα πριν τη συμπλήρωση τριών ετών από την sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ