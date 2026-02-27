Τέμπη: ''Η Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία'', λέει η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας
2026-02-27 14:39:00
"Πέρασα από πολλές φάσεις, υποτίθεται πως νιώθω λίγο πιο δικαιωμένη από την περσινή επέτειο, που υπήρχαν διάφορα σενάρια και προσπάθησαν να ενοχοποιήσουν το παιδί μου", δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Σταυρούλα Καρύδη, μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με τρένο στα Τέμπη.thetoc.grΗ ίδια μιλώντας στα Παραπολιτικά fm 90,1 -μια ημέρα πριν τη συμπλήρωση τριών ετών από την sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠαρασκευή, 27/2/2026: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ