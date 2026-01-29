Συναγερμός σήμανε χθες στο OPEN όταν άγνωστος τηλεφώνησε στις 23:40 στον τηλεοπτικό σταθμό και ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα, χωρίς να δώσει χρονικό όριο Την ώρα εκείνη ήταν στον «αέρα» η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», με τον παρουσιαστή, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, να ανακοινώνει ότι υπήρξε απειλή για βόμβα και θα έπρεπε να εκκενωθεί το στούντιο. Οι Αρχές έσπευσαν για έλεγχο στο σημείο.

Έπειτα από εκτεταμένο έλεγχο των Αρχών, αποδείχτηκε ότι το τηλεφώνημα ήταν φάρσα και η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» συνεχίστηκε στη 01:40.

Πηγή: tvnea.com