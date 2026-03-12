2026-03-12 20:23:47

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σε συνέχεια της απόφασης της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., τα τακτικά δρομολόγια Διακοπτό - Καλάβρυτα - Διακοπτό (με τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις Νιάματα, Τρικλιά, Μέγα Σπήλαιο, Πλιατσικουρέικα, Κερπίνη) του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, που περιγράφονται στον αριθμό 3.1 στο παράρτημα Α της από 22/4/2022 σύμβασης, διακόπτονται μέχρι την άρση της αναστολής sidirodromikanea

