2026-03-10 13:49:36

ΕΥΡΩΠΗ: Η δυσκολία στη διευθέτηση βραχυπρόθεσμων διαδρομών για τη διασυνοριακή σιδηροδρομική κυκλοφορία θέτει σε κίνδυνο τον ρόλο των σιδηροδρόμων στην στρατιωτική κινητικότητα, προειδοποίησε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της CER, Αλμπέρτο ​​Ματσόλα..railwaygazette.comΜιλώντας στο συνέδριο RailTech Europe που διοργάνωσε ο Όμιλος ProMedia στην Ουτρέχτη στις 5 Μαρτίου, ο Mazzola αναφέρθηκε σε μια sidirodromikanea

