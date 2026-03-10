2026-03-10 13:49:36
Φωτογραφία για «Αν χρειαστούν 45 ημέρες, θα χάσουμε τον πόλεμο»: Η CER προειδοποιεί για την ανάγκη ταχύτερου σχεδιασμού των τρένων για την υποστήριξη της στρατιωτικής κινητικότητας
ΕΥΡΩΠΗ: Η δυσκολία στη διευθέτηση βραχυπρόθεσμων διαδρομών για τη διασυνοριακή σιδηροδρομική κυκλοφορία θέτει σε κίνδυνο τον ρόλο των σιδηροδρόμων στην στρατιωτική κινητικότητα, προειδοποίησε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της CER, Αλμπέρτο ​​Ματσόλα..railwaygazette.comΜιλώντας στο συνέδριο RailTech Europe που διοργάνωσε ο Όμιλος ProMedia στην Ουτρέχτη στις 5 Μαρτίου, ο Mazzola αναφέρθηκε σε μια sidirodromikanea
Αλλαγές στην ΕΡΤ – Η διοίκηση ξεκινά συναντήσεις με τα ζευγάρια παρουσιαστών
«Η εθνική ανθεκτικότητα ως ασπίδα απέναντι στους κινδύνους του πολέμου στη Μέση Ανατολή» – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου
