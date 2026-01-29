2026-01-29 10:13:19
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσούλου



Στη μεσημεριανή ζώνη, οι «Αποκαλύψεις» σημείωσαν 17,2%, επιβεβαιώνοντας ότι δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στον ανταγωνισμό και κυριαρχούν απόλυτα. Στη δεύτερη θέση, οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» περιορίστηκαν στο 8,0%, χωρίς να μπορούν να αμφισβητήσουν την κορυφή.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Live You» με 5,1%, ενώ τα «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 3,7%, η «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 2,5% και η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 2,1% απλώς παρακολουθούν, δείχνοντας πως η ζώνη είναι αμείλικτη και το κοινό απαιτητικό.



Πηγή: tvnea.com
