2026-01-30 20:59:58
Φωτογραφία για Μετρό: Επανέρχεται η νυχτερινή λειτουργία σε τρεις σταθμούς από 1η Φεβρουαρίου - Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ
Ανοιχτοί και πάλι κατά τις νυχτερινές ώρες θα είναι από την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου τρεις σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας φάσης των εργασιών αλλαγής σιδηροτροχιώνparapolitika.grΣε κανονικούς ρυθμούς επανέρχεται η νυχτερινή λειτουργία τριών σταθμών της Γραμμής 2 του Μετρό, καθώς ολοκληρώνεται η τρέχουσα φάση των εργασιών αλλαγής sidirodromikanea
Το Σαββατοκύριακο Παρέα κάνει αύριο πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
