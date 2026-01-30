2026-01-30 18:38:13
Φωτογραφία για Το Σαββατοκύριακο Παρέα κάνει αύριο πρεμιέρα στον ΑΝΤ1



Τα Σαββατοκύριακα μπαίνουμε σε mood… παρέας. Είναι οι ημέρες που βλέπουμε φίλους, μιλάμε για όσα έγιναν, όσα έρχονται, όσα μας αφορούν, και μοιραζόμαστε στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά. Γιατί οι δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, είναι ο δικός μας χρόνος για ανάσα, επικοινωνία, μοίρασμα και, κυρίως, για συντροφιά.  

Από αύριο Σάββατο 31 Ιανουαρίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 08:50, η αυθεντικά επικοινωνιακή Κατερίνα Καραβάτου και το «Σαββατοκύριακο παρέα» έρχονται με όλα τα highlights της εβδομάδας, αλλά και όλα αυτά που θα γίνουν το απόλυτο talk of the week.

Η εκπομπή θα αγγίζει τα σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας με αισιοδοξία και κοινωνική ευαισθησία, θα «βουτάει» στα πιο καυτά νέα της showbiz, θα συναντά αγαπημένα πρόσωπα και μέσα από ειδικές στήλες και ενότητες, θα μας ταξιδεύει με φαντασία, σύγχρονη ματιά και χιουμοριστική διάθεση.  

Με έντονη διάδραση, ανοιχτή επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή από τους τηλεθεατές, τόσο μέσα από live παρεμβάσεις όσο και μέσω ψηφιακών μέσων, το «Σαββατοκύριακο παρέα» ανοίγει διάλογο, δημιουργώντας μια ουσιαστική σύνδεση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Μαζί με την Κατερίνα, στο πάνελ της εκπομπής, θα βρίσκονται οι: Πέτρος Κωστόπουλος, Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκος Μισίρης, Μαρία Αντωνά και Λευτέρης Κουμαντάκης, μια ομάδα με άποψη και λόγο.

Στην κουζίνα, ο σεφ Χρήστος Μοίρας, θα δημιουργεί πιάτα που ευφραίνουν τον ουρανίσκο και την καρδιά.



«Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν θες απλώς να δεις τηλεόραση, αλλά να μπεις σε μια ζεστή κουβέντα και να νιώσεις παρέα!  

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 08:50 στον ΑΝΤ1  



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτή η εκπομπή του Σαββατοκύριακου αλλάζει ώρα στο MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτή η εκπομπή του Σαββατοκύριακου αλλάζει ώρα στο MEGA
Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη έμαθε να ξεχωρίζει το παράξενο στο Σύμπαν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη έμαθε να ξεχωρίζει το παράξενο στο Σύμπαν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train : Καταργούνται δρομολόγια τρένων από αύριο στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.
Hellenic Train : Καταργούνται δρομολόγια τρένων από αύριο στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Πότε κάνει πρεμιέρα το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του MEGA;
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Πότε κάνει πρεμιέρα το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του MEGA;
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Ποιός θα είναι δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη;
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Ποιός θα είναι δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη;
Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά – Μια βόλτα στη νύχτα της δεκαετίας του ’80
Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά – Μια βόλτα στη νύχτα της δεκαετίας του ’80
Πρεμιέρα στο ΕΡΤnews - «4 εποχές Ελλάδα» με τη Σοφία Κωνσταντινίδου
Πρεμιέρα στο ΕΡΤnews - «4 εποχές Ελλάδα» με τη Σοφία Κωνσταντινίδου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train : Καταργούνται δρομολόγια τρένων από αύριο στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.
Hellenic Train : Καταργούνται δρομολόγια τρένων από αύριο στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.
Κλειδώνει οριστικά ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας-Καταργείται και επίσημα το Τμήμα Γραμμής.
Κλειδώνει οριστικά ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας-Καταργείται και επίσημα το Τμήμα Γραμμής.
Καλαίσθητη και ζεστή διαμόρφωση σε διαμέρισμα κλασικής αρχιτεκτονικής
Καλαίσθητη και ζεστή διαμόρφωση σε διαμέρισμα κλασικής αρχιτεκτονικής
ΠΦΣ: «Απετράπη στο παρά πέντε η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Π.Φ.Σ. για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ από την 01η.02.2026
ΠΦΣ: «Απετράπη στο παρά πέντε η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Π.Φ.Σ. για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ από την 01η.02.2026
Πυρκαγιά ακινητοποίησε τα τρένα στο Λονδίνο
Πυρκαγιά ακινητοποίησε τα τρένα στο Λονδίνο