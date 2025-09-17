





Αποτελούμενη από έξι αυτοτελείς ιστορίες, η νέα σεζόν συνεχίζει τη δραματουργική ένταση του πρώτου κύκλου, εστιάζοντας σε καίρια κοινωνικά ζητήματα της σύγχρονης εποχής. Τα σενάρια, στα οποία είχε εργαστεί ο Μανούσος Μανουσάκης, υπογράφουν οι Βαγγέλης Γιαννίσης, Κάτια Παπαϊωάννου και Γιάννα Κανελλοπούλου.







Τη σκηνοθεσία του β’ κύκλου αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια της σειράς έχει ο Θοδωρής Αθερίδης, στενοί συνεργάτες και οι δύο του σπουδαίου δημιουργού.







Με νέες, δυνατές ιστορίες και χαρακτήρες που δοκιμάζονται σε ακραίες καταστάσεις, η σειρά συνεχίζει να θίγει τα πιο επίκαιρα και ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα.







Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκεται η επίλεκτη ομάδα αστυνομικών της Γενικής Ασφάλειας, η οποία καλείται να διαλευκάνει σημαντικές υποθέσεις. Την ομάδα απαρτίζουν οι Θοδωρής Αθερίδης (Άγγελος Βίος, υπαστυνόμος Α’), Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους (Αντιγόνη Μακρή, υποδιευθύντρια), Γιάννης Τσιμιτσέλης (Ανδρέας Καραλής, αστυνόμος Β’), Φιόνα Γεωργιάδη (Στέλλα Λέκκα, υπαστυνόμος), Κατερίνα Κρανίδη (Ρεβέκκα Αργυροπούλου, ανθυπαστυνόμος) και Σπύρος Μαραγκουδάκης (Βάσος Σεφέρντογλου, Ρομά ανθυπαστυνόμος).

Τους αστυνομικούς, στα επεισόδια της σειράς, πλαισιώνουν σε καίριους ρόλους, οι ηθοποιοί: Κώστας Φαλελάκης (Ευθύμης, σύζυγο της Αντιγόνης), Πέρης Μιχαηλίδης (Τίγρης), Άγγελος Παπαδημητρίου (Άλεξ), Αναστασία Γαλερού Βλάσση (κόρη της Αντιγόνης), Βαγγέλης Ψωμάς (ιατροδικαστής), Θάνος Τσακαλίδης (γιος του Άγγελου), Δημήτρης Ξηρός (Γκαρσόνι στο μπαρ του Τίγρη), Κωνσταντίνα Κουτσονάσιου (Όλγα, ψυχολόγος του τμήματος), Τζωρτζίνα Μεγαδούκα (Τζόρτζια, φίλη του Τίγρη).







To νέο μέλος της ομάδας:







Ανδρέας Καραλής – Αστυνόμος Β’ (Γιάννης Τσιμιτσέλης): Μέχρι πριν από τρία χρόνια θεωρείτο από τους ικανότερους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών, μέχρι την ημέρα που άλλαξε η ζωή του: αντιμετωπίζοντας το φρικτό θέαμα ενός μικρού παιδιού σε αποσύνθεση, ο Ανδρέας κατέρρευσε. Το ίδιο και η καριέρα του. Έπειτα από μία σύντομη «εξορία» σε δουλειές γραφείου, ο Ανδρέας επιστρέφει στη μάχιμη υπηρεσία, ως το νέο μέλος του Τμήματος Βίαιων Εγκλημάτων.







Σε ρόλους-έκπληξη στα αυτοτελή επεισόδια θα δούμε πλειάδα γνωστών εξαιρετικών ηθοποιών…







Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Βαγγέλης Γιαννίσης, Κάτια Παπαϊωάννου, Γιάννα Κανελλοπούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Φαφουτάκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Μουσική: Μανώλης Μανουσάκης

Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Ενδυματολόγος: Νατάσα Δημητρίου

Παραγωγή: ΕΡΤ

Οργάνωση παραγωγής: Μιχάλης Καραχάλιος

Διεύθυνση εκτέλεσης παραγωγής: Γιώργος Παπαδάτος

Εκτέλεση παραγωγής: Τηλεκίνηση Α.Ε. – Μαρία Μανουσάκη

Παρασκευή 19.09.2025, στις 22:15







Επεισόδιο 1ο: «Στημένο παιχνίδι»

Ο Τεό, ένας νέος δίχως πατρικό πρότυπο, ψάχνει τη θέση του στον κόσμο και βρίσκει ένα μέρος όπου πιστεύει πως ανήκει, σε έναν σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών. Σύντομα, κερδίζει την εμπιστοσύνη των ηγετών του συνδέσμου, Ζεφύρη και Κούκου. Μαζί τους παίζει ξύλο με οπαδούς αντίπαλων ομάδων και πουλάει προστασία σε μαγαζιά, ένα εκ των οποίων και το καφέ της Ντίνας, η οποία τραβάει το ενδιαφέρον του, παρόλο που ο Τεό βρίσκεται σε σχέση. Ταυτόχρονα, η ομάδα αναλαμβάνει την εξιχνίαση της δολοφονίας του Θωμά Κούτρα. Ο Θωμάς, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είχε εμπλακεί πριν από χρόνια σε σκάνδαλο στημένων αγώνων και, ως εκ τούτου, είχε εξοστρακιστεί από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Τα τελευταία χρόνια, πριν τον βρει ο θάνατος, φυτοζωούσε στα γήπεδα των ερασιτεχνικών κατηγοριών. Οι εχθροί του πολλοί, από τότε που πρόδωσε την ομάδα του. Η ομάδα σύντομα θα έρθει στα ίχνη των Ζεφύρη, Κούκου και Τεό, ως υπόπτους για τη δολοφονική επίθεση και ο Βάσος θα κληθεί να εισχωρήσει στον σύνδεσμο για να μάθει περισσότερα. Παράλληλα, ο Ευθύμης, νομικός εκπρόσωπος της ομάδας, θα απευθυνθεί στον σύνδεσμο για μία επιχείρηση προβοκάτσιας στο γήπεδο του μεγάλου αντιπάλου. Καθώς ο Βάσος έρχεται πιο κοντά στην αλήθεια, η ζωή του θα μπει σε κίνδυνο.







Στο επεισόδιο «Στημένο παιχνίδι» προσεγγίζονται τα θέματα της οπαδικής βίας και η γενικότερη παραβατικότητα προερχόμενη από συνδέσμους οπαδών.







Στο 1ο επεισόδιο του β’ κύκλου εμφανίζονται οι ηθοποιοί:







Θανάσης Καφενταράκης (Τεό), Βασίλης Παπαδόπουλος (Ζεφύρης), Αριστοτέλης Ζαχαράκης (Κούκος), Ευγενία Λάβδα (Βίκυ – Κοπέλα Τεό), Τάνια Παλαιολόγου (Νόπη – Μητέρα Τεό), Θοδωρής Ιγνατιάδης (Δημήτρης – Πατριός Τεό, Αστυνομικός), Μελίνα Κόντη (Ντίνα – Ιδιοκτήτρια Καφέ), Σταύρος Καλλιγάς (Αργύρης – φίλος Θωμά), Θανάσης Μπέσσας (Θωμάς – πρώην Τερματοφύλακας), Γιάννης Γκολόης (Μπάρμαν – Μπαρ Θωμά)

Πηγή: tvnea.com