Ισπανία: Στους 46 οι νεκροί από τη σύγκρουση των δύο τρένων – Υπέκυψε στα τραύματά του ένας ακόμα επιβάτης
2026-01-31 09:59:22
«Ένα από τα θύματα, που νοσηλευόταν, απεβίωσε στο νοσοκομείο "Βασίλισσα Σοφία" στην Κόρδοβα»REUTERS/Ana BeltranΣτους 46 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη σύγκρουση των δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας καθώς χθες Παρασκευή (30.1.26) υπέκυψε στα τραύματά του ένας ακόμα επιβάτης.«Ένα από τα θύματα, που νοσηλευόταν, απεβίωσε στο νοσοκομείο “Βασίλισσα Σοφία” στην Κόρδοβα», εξήγησε στο Γαλλικό sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔίχτυ-Αεροπλανάκι με δαχτυλίδια (Ring Glider)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ