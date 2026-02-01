2026-02-01 12:38:26

Με την έναρξη του Τριωδίου και την Τσικνοπέμπτη να πλησιάζει, οι γλεντζέδες ετοιμάζονται να τιμήσουν όπως πρέπει την ημέρα. Για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς όμως, μια μόνο μέρα τον χρόνο δεν είναι αρκετή για να ανταμώσουν, να τα πουν και –φυσικά– να τα τσούξουν.Ένα σύνθημα αρκεί, και η παρέα στήνεται σε κάποιο από τα γνωστά στέκια της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οι καλοφαγάδες ξέρουν καλά πως sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ