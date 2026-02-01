2026-02-01 10:38:08
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

 

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Καλημέρα

20,3%

MEGA Σαββατοκύριακο

11,2%

Τώρα Μαζί

9,1%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση IX

18,3%

Χαμογέλα και Πάλι!

11,9%

Δεκατιανοί

10,6%

Σαββατοκύριακο Παρέα

9,7%

Καλημέρα Είπαμε;

3,9%

Ραντεβού το ΣΚ

3,4%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Ο Κλεάρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός (Star)

15,9%

Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι (ANT1)

13,8%

Δύο Ξένοι (E) – Επανάληψη

13,1%

Δύο Ξένοι (E) – Επανάληψη

12,3%

Τροχός της Τύχης

13,3%

Καλύτερα δε γίνεται! VIII

12,7%

Τρομεροί Γονείς

10,8%

Kitchen Lab
. VIII

10,7%

Κωνσταντίνου και Ελένης (E)

10,7%

The Chase (E)

10,0%

Εξελίξεις Τώρα

10,4%

Υγεία Πάνω απ’ Όλα

4,5%

Στην Κουζίνα με τον Γαβριήλ Νικολαΐδη

3,7%

Weekend Live

3,1%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Το Σόι σου V (E)

16,2%

Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας

12,9%

Γαμπρός απ’ το Λονδίνο (Alpha)

13,4%

The Wall

10,3%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (E)

8,9%

Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά (E)

8,3%

Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης (ANT1)

8,2%

Θαλασσιές οι Χάντρες (MEGA)

6,6%

#Παρέα

3,0%

Πηγή: tvnea.com
