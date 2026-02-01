Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Καλημέρα20,3%MEGA Σαββατοκύριακο11,2%Τώρα Μαζί9,1%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση IX18,3%Χαμογέλα και Πάλι!11,9%Δεκατιανοί10,6%Σαββατοκύριακο Παρέα9,7%Καλημέρα Είπαμε;3,9%Ραντεβού το ΣΚ3,4%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Ο Κλεάρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός (Star)15,9%Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι (ANT1)13,8%Δύο Ξένοι (E) – Επανάληψη13,1%Δύο Ξένοι (E) – Επανάληψη12,3%Τροχός της Τύχης13,3%Καλύτερα δε γίνεται! VIII12,7%Τρομεροί Γονείς10,8%Kitchen Lab. VIII10,7%Κωνσταντίνου και Ελένης (E)10,7%The Chase (E)10,0%Εξελίξεις Τώρα10,4%Υγεία Πάνω απ' Όλα4,5%Στην Κουζίνα με τον Γαβριήλ Νικολαΐδη3,7%Weekend Live3,1%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Σόι σου V (E)16,2%Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας12,9%Γαμπρός απ' το Λονδίνο (Alpha)13,4%The Wall10,3%Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (E)8,9%Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά (E)8,3%Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης (ANT1)8,2%Θαλασσιές οι Χάντρες (MEGA)6,6%#Παρέα3,0%Πηγή: tvnea.com