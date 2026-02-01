Στην κορυφή της μεσημεριανής - απογευματινής ζώνης βρέθηκε «Ο Κλεάρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός» στο Star με 15,9%, επιβεβαιώνοντας ότι η κλασική ελληνική μυθοπλασία εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο χαρτί για το κοινό.

Πολύ κοντά ακολούθησε «Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι» στον ΑΝΤ1 με 13,8%, ενώ οι επαναλήψεις των «Δύο Ξένων» κινήθηκαν επίσης σε υψηλά επίπεδα, σημειώνοντας 13,1% και 12,3%, κρατώντας ισχυρή παρουσία στη ζώνη.

Στα ίδια ανταγωνιστικά νερά βρέθηκαν ο «Τροχός της Τύχης» με 13,3% και το «Καλύτερα δε γίνεται!. VIII» με 12,7%, δείχνοντας αντοχές και σταθερότητα απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκαν οι «Τρομεροί Γονείς» με 10,8%, το «Kitchen Lab. VIII» με 10,7%, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) επίσης με 10,7%, το «The Chase» (Ε) με 10,0% και το «Εξελίξεις Τώρα» με 10,4%, συνθέτοντας ένα πυκνό μπλοκ χωρίς ξεκάθαρο πρωταγωνιστή.

Χαμηλότερα βρέθηκαν το «Υγεία Πάνω απ’ Όλα» με 4,5%, το «Στην Κουζίνα με τον Γαβριήλ Νικολαΐδη» με 3,7% και το «Weekend Live» με 3,1%, χωρίς να καταφέρουν να ανεβάσουν στροφές.

Στον πάτο της ζώνης κατρακύλησαν το «EurovisionGR» με 2,6%, το «Εδώ TV!» με 2,0%, ενώ το «Mama-des» κατέρρευσε στο 0,5%, κλείνοντας με τον πιο αρνητικό τρόπο ένα απόγευμα με ξεκάθαρες διαβαθμίσεις.

