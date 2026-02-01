2026-02-01 10:38:08
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση. IX», που κατέγραψε 18,3%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής των Σαββατοκύριακων.

Στη δεύτερη γραμμή κινήθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 11,9%, διατηρώντας σταθερή δυναμική, ενώ ακολούθησαν οι «Δεκατιανοί» με 10,6%, κρατώντας επαφή με τη μεσαία–υψηλή ζώνη.

Αντίθετα, η πρεμιέρα του «Σαββατοκύριακο Παρέα» περιορίστηκε στο 9,7%, ξεκινώντας με μονοψήφιο ποσοστό ( μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης) από την πρώτη κιόλας εμφάνιση. Μια επίδοση που δείχνει ότι τα χαμηλά νούμερα της ζώνης πριν, ίσως δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στην Ελένη Τσολάκη, αλλά φαίνεται να είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα του συγκεκριμένου slot στο συγκεκριμένο κανάλι... Ας ελπίσουμε ότι ο ΑΝΤ1 θα δώσει χρόνο σε αυτή την εκπομπή με την Κατερίνα Καραβάτου που δείχνει να είναι πιο δεμένη...

Στα χαμηλά της ζώνης βρέθηκαν το «Καλημέρα Είπαμε;» με 3,9% και το «Ραντεβού το ΣΚ» με 3,4%, χωρίς να καταφέρουν να αποκτήσουν ουσιαστικό αποτύπωμα.



Πηγή: tvnea.com
