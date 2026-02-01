2026-02-01 10:38:08
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» μπροστά



Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Το Σόι σου V» (Ε) με 16,2%, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η συγκεκριμένη σειρά παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς, ακόμη και σε επανάληψη.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και η ταινία «Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας» στο Star με 12,9%, καταγράφοντας ισχυρή οικογενειακή απήχηση, ενώ κοντά βρέθηκε και ο «Γαμπρός απ’ το Λονδίνο» στον Alpha με 13,4%, κρατώντας αξιοπρεπώς τη θέση του στον ανταγωνισμό.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκε το «The Wall» με 10,3%, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, αλλά με σταθερή παρουσία, ενώ το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» (Ε) περιορίστηκε στο 8,9%, μένοντας μακριά από τις υψηλές πτήσεις άλλων ημερών.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» (Ε) με 8,3% και «Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης» στον ΑΝΤ1 με 8,2%, χωρίς να καταφέρουν να μπουν στη μάχη της κορυφής.

Στα χαμηλά της ζώνης κινήθηκαν οι «Θαλασσιές οι Χάντρες» στο MEGA με 6,6%, ενώ το #Παρέα περιορίστηκε στο 3,0%, κλείνοντας την prime time με αρνητικό πρόσημο.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (31/1/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (31/1/2026)
Μεσημεριανή και Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Ο Κλεάρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή και Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Ο Κλεάρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Καλημέρα» χωρίς αντίπαλο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Καλημέρα» χωρίς αντίπαλο
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυριαρχία Μάνεση – Μονοψήφια πρεμιέρα για το «Σαββατοκύριακο Παρέα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυριαρχία Μάνεση – Μονοψήφια πρεμιέρα για το «Σαββατοκύριακο Παρέα»
Μεσημεριανή και Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Ο Κλεάρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός»
Μεσημεριανή και Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Ο Κλεάρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (31/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (31/1/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ισοπαλία κορυφής για «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ισοπαλία κορυφής για «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Κατερίνης κόβουν την πίτα τους την Τετάρτη
Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Κατερίνης κόβουν την πίτα τους την Τετάρτη
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ AI chip της Microsoft ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Amazon ΚΑΙ ΤΗΝ Google
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ AI chip της Microsoft ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Amazon ΚΑΙ ΤΗΝ Google
Φορτηγό χτυπήθηκε από τρένο κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας στην κομητεία Γκάστον: Δείτε φωτογραφίες
Φορτηγό χτυπήθηκε από τρένο κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας στην κομητεία Γκάστον: Δείτε φωτογραφίες
Πάνω από 50 κατηγορούμενοι σε δίκες σχετικές άμεσα και έμμεσα με το δυστύχημα στα Τέμπη
Πάνω από 50 κατηγορούμενοι σε δίκες σχετικές άμεσα και έμμεσα με το δυστύχημα στα Τέμπη
«Δεν το χωράει ο νους μας πως ο σιδηροδρομικός σταθμός της Δράμας κλείνει επίσημα και οριστικά»
«Δεν το χωράει ο νους μας πως ο σιδηροδρομικός σταθμός της Δράμας κλείνει επίσημα και οριστικά»