





Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Το Σόι σου V» (Ε) με 16,2%, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η συγκεκριμένη σειρά παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς, ακόμη και σε επανάληψη.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και η ταινία «Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας» στο Star με 12,9%, καταγράφοντας ισχυρή οικογενειακή απήχηση, ενώ κοντά βρέθηκε και ο «Γαμπρός απ’ το Λονδίνο» στον Alpha με 13,4%, κρατώντας αξιοπρεπώς τη θέση του στον ανταγωνισμό.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκε το «The Wall» με 10,3%, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, αλλά με σταθερή παρουσία, ενώ το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» (Ε) περιορίστηκε στο 8,9%, μένοντας μακριά από τις υψηλές πτήσεις άλλων ημερών.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» (Ε) με 8,3% και «Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης» στον ΑΝΤ1 με 8,2%, χωρίς να καταφέρουν να μπουν στη μάχη της κορυφής.

Στα χαμηλά της ζώνης κινήθηκαν οι «Θαλασσιές οι Χάντρες» στο MEGA με 6,6%, ενώ το #Παρέα περιορίστηκε στο 3,0%, κλείνοντας την prime time με αρνητικό πρόσημο.

Πηγή: tvnea.com