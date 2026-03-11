Το Open φέρνει τα... κάτω – πάνω, μας

κλείνει κάθε βράδυ δωρεάν εισιτήριο στην καλύτερη κινηματογραφική αίθουσα και φτιάχνει... Κυριακάτικα την πιο κεφάτη παρέα σε ένα early night show με πολύ χιούμορ και εκπλήξεις.

Από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου και κάθε βράδυ, αμέσως μετά τον Πιο Αδύναμο Κρίκο, στις 20:50, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες.

Το πολυσυζητημένο Real View με το αιχμηρό σχόλιο και τις ανατρεπτικές απόψεις, θα μεταδίδεται στις 14:15 κάθε μεσημέρι, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή.

Και από το βράδυ της Κυριακής, 22 Μαρτίου στις 19:50 και κάθε Κυριακή, ο Θανάσης Πάτρας, παρέα με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν, μας ψυχαγωγούν.. Κυριακάτικα!

