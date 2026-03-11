2026-03-11 16:18:55
Φωτογραφία για Τα πάνω κάτω στο OPEN από Δευτέρα

 



Το Open φέρνει τα... κάτω – πάνω, μας

κλείνει κάθε βράδυ δωρεάν εισιτήριο στην καλύτερη κινηματογραφική αίθουσα και φτιάχνει... Κυριακάτικα την πιο κεφάτη παρέα σε ένα early night show με πολύ χιούμορ και εκπλήξεις.

Από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου και κάθε βράδυ, αμέσως μετά τον Πιο Αδύναμο Κρίκο, στις 20:50, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες.

Το πολυσυζητημένο Real View με το αιχμηρό σχόλιο και τις ανατρεπτικές απόψεις, θα μεταδίδεται στις 14:15 κάθε μεσημέρι, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή.

Και από το βράδυ της Κυριακής, 22 Μαρτίου στις 19:50 και κάθε Κυριακή, ο Θανάσης Πάτρας, παρέα με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν, μας ψυχαγωγούν.. Κυριακάτικα!



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Πορτογαλία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αγορά τρένων στην ιστορία της.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Πορτογαλία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αγορά τρένων στην ιστορία της.
Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο. Από 1 Απριλίου ως 15 Ιουνίου η προθεσμία.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο. Από 1 Απριλίου ως 15 Ιουνίου η προθεσμία.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δευτέρα, 9/3/2026: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 9/3/2026: Εργασίες ημέρας
Το Γαλαξιακό Τόξο πάνω από το Βάι
Το Γαλαξιακό Τόξο πάνω από το Βάι
Το «CINDERELA NIGHTS» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
Το «CINDERELA NIGHTS» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
Ο Θέμης Μάλλης Διευθυντή Προγράμματος του OPEN
Ο Θέμης Μάλλης Διευθυντή Προγράμματος του OPEN
Ξαφνική αποχώρηση στην Διεύθυνση προγράμματος του OPEN
Ξαφνική αποχώρηση στην Διεύθυνση προγράμματος του OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Αυτό είναι το video κλιπ του Ferto
Eurovision 2026: Αυτό είναι το video κλιπ του Ferto
Άγιος Νικόλαος: Ακινητοποιήθηκε συρμός σε σταθμό του ΗΣΑΠ – «Υπήρχε μυρωδιά και έβγαιναν καπνοί» καταγγέλλουν επιβάτες
Άγιος Νικόλαος: Ακινητοποιήθηκε συρμός σε σταθμό του ΗΣΑΠ – «Υπήρχε μυρωδιά και έβγαιναν καπνοί» καταγγέλλουν επιβάτες
Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση 2025
Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση 2025
”ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026” – ”ΔΕΗ Hellas Tour 2026” – Δήμος Ξηρομέρου – Αίτηση εθελοντή.
”ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026” – ”ΔΕΗ Hellas Tour 2026” – Δήμος Ξηρομέρου – Αίτηση εθελοντή.
Τραπέζι φαγητού στο σαλόνι: όταν αντικαθιστά το τραπεζάκι σαλονιού
Τραπέζι φαγητού στο σαλόνι: όταν αντικαθιστά το τραπεζάκι σαλονιού