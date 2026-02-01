2026-02-01 18:14:34
Γλώσσα: Προετοιμαζόμαστε για το επαναληπτικό τεστ στην ενότητα 7 (Δευτέρα, 2/2), με τη βοήθεια της επαναληπτικής φωτοτυπίας που ξεκινήσαμε στην τάξη και της προηγούμενης ανάρτησης.
Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - ο Παπαφλέσσας" και μετά κάνουμε την εργασία 11, στη σελίδα 23 του Τ.Ε. (συμβουλευόμαστε και την αντίστοιχη ανάρτηση).
Σχολική ζωή: Την Τετάρτη που μας πέρασε (28/1) κόψαμε την πίτα της τάξης, προσφορά, όπως κάθε χρόνο, του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας. Η τυχερή της χρονιάς ήταν η συμμαθήτριά μας, Εβίνα, στην οποία ευχόμαστε ένα τυχερό 2026, με πολλές επιτυχίες σε όλους τους στόχους της! Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες από την ημέρα, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" εδώ klikstimathisi
