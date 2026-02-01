2026-02-01 17:14:09
Φωτογραφία για Δήμαρχος Ξηρομέρου - Ραδιοφωνική συνέντευξη στον energy 94.2 fm για την Β' φάση των 18 λιμενικών μελετών (ηχητικό).
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης, μιλώντας στην εκπομπή του δημοσιογράφου Νίκου Αγγελόπουλου, «Υπάρχει Θέμα» στον Energy 94.2 fm, μιλά για το σημαντικό θέμα των 18 λιμενικών μελετών που τρέχουν για Αστακό και Μύτικα, που πλέον περάσαν και βρίσκονται στη Β' φάση και για την συνάντηση με τον ΓΓ του Υπουργείου Ναυτιλίας, για να γίνει προεργασία για την εξασφάλιση στήριξης και χρηματοδοτήσεων με βάση τις συγκεκριμένες μελέτες.. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
