Φωτογραφία για ΟΣΕ: Δεν τίθεται κανένα ζήτημα κατάργησης της συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου στη Δράμα, ούτε κλείνει ο Σιδηροδρομικός Σταθμός.
Σχετικά με δημοσιεύματα για το σιδηροδρομικό δίκτυο στη ΔράμαΟι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων αλλά και ανακοινώσεων κομμάτων, που αφορούν το νέο οργανωτικό μοντέλο και τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου στη Δράμα, διευκρινίζουν ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς βασίζονται σε εσφαλμένη και αποσπασματική ερμηνεία sidirodromikanea
