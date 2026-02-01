





Πρεμιέρα έκανε χθές Σάββατο η εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» στον ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου, σε μια ζώνη που τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα και συνεχείς ανακατατάξεις. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η συζήτηση επικεντρώθηκε –αναπόφευκτα– στη σύγκριση με την Ελένη Τσολάκη και στην απόδοση του νέου σχήματος.

Ωστόσο, στην ουσία ο ΑΝΤ1 δεν έκοψε την εκπομπή. Αυτό που συνέβη ήταν η αλλαγή της παρουσιάστριας, με το ίδιο τηλεοπτικό πρότζεκτ να συνεχίζει, έχοντας πλέον νέο όνομα και νέα «βιτρίνα». Η βασική δομή της εκπομπής, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του πάνελ, παρέμειναν ίδια, γεγονός που καθιστά σαφές πως δεν μιλάμε για ένα νέο ξεκίνημα από μηδενική βάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος του πάνελ είχε αρχικά κλείσει για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου με παρουσιάστρια την Ελένη Τσολάκη, στο πλαίσιο της κανονικής τηλεοπτικής σεζόν. Οι συνεργασίες είχαν συμφωνηθεί με συγκεκριμένο σχεδιασμό, πολύ πριν προκύψει η καλοκαιρινή εκπομπή και εν συνεχεία το "δέσιμο"...

Παρά τα δεδομένα αυτά, η απόφαση του σταθμού ήταν να απομακρυνθεί η παρουσιάστρια ( Ελένη Τσολάκη), ενώ το υπόλοιπο σχήμα παρέμεινε σχεδόν αναλλοίωτο. Μια επιλογή που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη διαχείριση και τη συνέπεια του καναλιού, ειδικά όταν δεν δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος για ουσιαστική αξιολόγηση.

Χωρίς να σταθούμε στα χθεσινά νούμερα τηλεθέασης, είναι γεγονός ότι στο προηγούμενο διάστημα η χημεία ανάμεσα σε μέρος του πάνελ και την Ελένη Τσολάκη δεν λειτούργησε ποτέ πλήρως, κάτι που φάνηκε και στον τηλεοπτικό αέρα. Η ευθύνη, ωστόσο, δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην παρουσιάστρια...

Στη σημερινή του μορφή, το «Σαββατοκύριακο Παρέα» δείχνει πιο δεμένο και πιο «παρέα», με μικρές εξαιρέσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Υπάρχει η αίσθηση ότι, με τον χρόνο, το σχήμα μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του και να ενισχύσει τη δυναμική του.

Σε κάθε περίπτωση, το βάρος πέφτει πλέον στους ώμους της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία καλείται να στηρίξει ένα πρόγραμμα που κουβαλά ήδη παρελθόν, παρασκήνιο και προσδοκίες. Και αν υπάρχει ένα πρόσωπο που σίγουρα δεν φέρει ευθύνη για τις προηγούμενες αποφάσεις, αυτό είναι η ίδια, καθώς ανέλαβε ένα πρότζεκτ που είχε διαμορφωθεί πολύ πριν τη δική της είσοδο στο πλατό.

Εμείς, πάντως, θέλουμε να ευχηθούμε ότι αυτή τη φορά το κανάλι θα δείξει όχι μόνο υπομονή, αλλά και πραγματική στήριξη — τόσο προς την Κατερίνα Καραβάτου όσο και προς όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν για την εκπομπή. Αξίζουν τον χρόνο και την εμπιστοσύνη για να δείξουν όσα μπορούν πραγματικά να προσφέρουν.

