2026-02-02 09:19:51

Ο Γιάννης Τόσκας © ΟΣΕΘΤο 2026 ο ΟΣΕΘ στοχεύει στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, την επέκταση του Μετρό Καλαμαριάς και τη δημιουργία ενιαίου εισιτηρίου για λεωφορεία και μετρό.Άννη Καρολίδουpowergame.grΤο Μετρό μεταφέρει περίπου 90.000 επιβάτες ημερησίως, λιγότερους από τις αρχικές εκτιμήσεις, με προβλήματα στην εισιτηριοδιαφυγή και κακή χρήση εισιτηρίων.Τα ΚΤΕΛ προχωρούν στην προμήθεια 88 νέων sidirodromikanea

