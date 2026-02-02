Πολιτική Δ. Κυριαζίδης για Σιδηροδρομικό Σταθμό Δράμας: «Αρνητικά αποκυήματα πολιτικής σκοπιμότητας»
2026-02-02 08:28:32
Σε ανακοίνωση του Βουλευτή Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη αναφέρονται τα εξής:ergasia-press.grΤα αρνητικά αποκυήματα πολιτικής σκοπιμότητας αναφορικά με την κατάργηση της συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου στη Δράμα και το κλείσιμο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Δράμας, όπως και τα σχετικά δημοσιεύματα ήταν το μοναδικό θέμα επαφής του Βουλευτή κ. Δημήτρη Κυριαζίδη με τον Αν. Υπουργό sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ SOCIAL MEDA ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ