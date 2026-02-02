2026-02-02 08:28:32

Σε ανακοίνωση του Βουλευτή Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη αναφέρονται τα εξής:ergasia-press.grΤα αρνητικά αποκυήματα πολιτικής σκοπιμότητας αναφορικά με την κατάργηση της συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου στη Δράμα και το κλείσιμο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Δράμας, όπως και τα σχετικά δημοσιεύματα ήταν το μοναδικό θέμα επαφής του Βουλευτή κ. Δημήτρη Κυριαζίδη με τον Αν. Υπουργό sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ